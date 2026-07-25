Samsung y SK Hynix suministrarán chips a Nvidia y otras tecnológicas de EEUU en acuerdos por $950.000 millones

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

Los dos principales fabricantes surcoreanos de chips de memoria, Samsung Electronics y SK Hynix, suministrarán componentes a empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Nvidia, en el marco de acuerdos que suman $950.000 millones. Así lo anunció el sábado un alto asesor del presidente surcoreano.

El anuncio se realizó durante la visita del presidente Lee Jae Myung a San Francisco, donde se reunió con directivos de compañías como OpenAI, Nvidia, Anthropic y Broadcom. Kim Yong-beom, jefe de gabinete presidencial para políticas y miembro de la comitiva, explicó a los periodistas que ambas empresas surcoreanas y las firmas estadounidenses acordaron "buscar la cooperación" en el sector.

Corea del Sur alberga a Samsung Electronics y SK Hynix, cuyos chips de memoria de última generación son clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Estos productos han impulsado las expectativas económicas del país asiático.

Acuerdos millonarios con Nvidia y Broadcom

El paquete incluye un acuerdo de cooperación a cinco años de SK Hynix para suministrar chips de memoria por valor de $750.000 millones a empresas como Nvidia.

Además, contempla un memorando de entendimiento de $200.000 millones entre Samsung Electronics y Broadcom, orientado al suministro de chips de memoria avanzados y servicios de fundición para la producción de chips de inteligencia artificial durante los próximos cinco años.

Samsung y SK Hynix detallan sus alianzas con Broadcom y Nvidia

Según un comunicado de Samsung citado por AFP, la compañía y Broadcom planean "perseguir una colaboración estratégica para el suministro de soluciones de memoria líderes en la industria, incluyendo HBM, que respalden los aceleradores de IA de próxima generación de Broadcom".

Por su parte, SK Hynix y Nvidia aspiran a "acelerar el desarrollo de infraestructura de IA a gran escala". Ambas empresas "codesarrollarán y optimizarán soluciones de memoria de IA de próxima generación, incluyendo HBM, para satisfacer las demandas de infraestructura en evolución, desde el entrenamiento de modelos de lenguaje de gran tamaño hasta la IA física", indicó la firma surcoreana.