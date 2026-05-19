Cristiano Ronaldo, durante un juego con el combinado nacional de Portugal en 2025 NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 19 de mayo, 2026

Únicamente una lesión le iba a impedir estar en la próxima edición del torneo más importante del planeta fútbol. Cristiano Ronaldo fue convocado oficialmente para capitanear a Portugal en el Mundial 2026, que arrancará el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Roberto Martínez, director técnico del combinado portugués, anunció la lista de 26 jugadores que acudirán a la cita norteamericana, confirmando la presencia de CR7.

"Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, está el icono del fútbol mundial y luego está el jugador, nuestro capitán, que está sometido a la misma exigencia que los demás jugadores", dijo Martínez en una rueda de prensa celebrada este martes.

"Tiene la competitividad para estar en el Mundial y es, según mi opinión, un capitán ejemplar", añadió el director técnico de Portugal.

A sus 41 años, el astro luso se enfrenta a su última oportunidad para colocar el ansiado trofeo en sus extensas vitrinas. Con su selección ya sabe lo que es tocar la gloria, tras conquistar la Eurocopa (2016) y la UEFA Nations League (2019).

El histórico récord de CR7 en la Copa del Mundo

Con su presencia en Norteamérica, el ganador de cinco Balones de Oro romperá un récord sin precedentes en la historia del fútbol: será el primer futbolista en disputar seis Mundiales.

Este hito histórico podría ser igualado por Lionel Messi, su eterno rival, si finalmente es convocado por el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni. Además, el atacante portugués tiene a tiro otra marca legendaria: convertirse en el único jugador capaz de anotar al menos un gol en seis ediciones diferentes.

Así ha sido el rendimiento de Cristiano Ronaldo en los Mundiales

El camino del Ronaldo en el Mundial comenzó hace dos décadas. Este es el balance de sus cinco participaciones anteriores:

Alemania 2006 . Portugal terminó en el cuarto puesto. Anotó un gol.

. Portugal terminó en el cuarto puesto. Anotó un gol. Sudáfrica 2010 . El equipo fue eliminado en octavos de final. Marcó un gol.

. El equipo fue eliminado en octavos de final. Marcó un gol. Brasil 2014 . Portugal no avanzó más allá de la fase de grupos. Sumó un gol.

. Portugal no avanzó más allá de la fase de grupos. Sumó un gol. Rusia 2018 . Cayeron en octavos de final. Firmó su mejor registro con cuatro goles.

. Cayeron en octavos de final. Firmó su mejor registro con cuatro goles. Qatar 2022. Su participación terminó su participación en cuartos de final. Anotó un gol.

En total, el crack luso ha disputado 22 partidos mundialistas y acumula ocho goles. Las canchas de México, Estados Unidos y Canadá dictarán si agranda aún más su leyenda.