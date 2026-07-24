Jürgen Klopp, el hombre elegido para rescatar a la 'Mannschaft'

Jürgen Klopp, durante su presentación como nuevo técnico de Alemania dpa Picture-Alliance via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) hizo oficial el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo técnico de la Mannschaft, confirmándose así los rumores que circulaban dede hace varias semanas.

"Jürgen Klopp asumirá el cargo de seleccionador nacional el 15 de agosto de 2026", indicó la DFB en un comunicado.

El preparador, de 59 años, tendrá como objetivo reflotar a una potencia futbolística como es el conjunto nacional alemán que ha olvidado cómo competir en las gfrandes citas.

Klopp, con una dilatada experiencia en equipos de alto nivel, como el Liverpool FC o el Borussia Dortmund, sucede en el cargo a Julian Nagelsmann, quien presentó su dimisión después de la mala actuación de los alemanes en el Mundial 2026.

Alemania cayó eliminada en los dieciseisavos de final frente a Paraguay. Fue el tercer fracaso mundialista consecutivo desde que se hicieron con el trofeo en el Mundial 2014, celebrado en Brasil.

El presidente de la federación alemana, Bernd Neuendorf, trasmitió su alegría por poder contar con Klopp como técnico hasta después del Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos. También confirmó al exfutbolista Per Mertesacker como nuevo director general de deportes de la DFB.