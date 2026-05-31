El PSG se proclama bicampeón de la Champions League tras batir al Arsenal en una agónica tanda de penales

El PSG levantó la Champions League este sábado 30 de mayo en Budapest.FRANCK FIFE / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de mayo, 2026

El Puskás Aréna de Budapest fue el escenario de la dramática definición de la UEFA Champions League.

El Paris Saint-Germain y el Arsenal FC, los dos proyectos deportivos más sólidos de la temporada, colisionaron en un duelo que enfrentaba el sueño del bicampeonato francés contra la primera Champions de los británicos.

Tras 120 minutos de intensa disputa táctica, el club de la capital francesa impuso su experiencia en la tanda de penales para alzar la orejona por segundo año consecutivo.

El planteamiento inicial del estratega del Arsenal, Mikel Arteta, sorprendió a los analistas al incluir a Kai Havertz en la punta de ataque sobre el sueco Viktor Gyökeres. La apuesta dio réditos inmediatos; apenas al minuto cinco de juego, el atacante alemán conectó un balón en el área para decretar el 1-0.

El tempranero gol otorgó una notable tranquilidad a los Gunners, quienes replegaron sus líneas con orden disciplinado y neutralizaron las asociaciones ofensivas de los dirigidos por Luis Enrique durante todo el primer período.

La reacción parisina

El entretiempo modificó la dinámica del encuentro. El PSG retornó al césped con una disposición marcadamente ofensiva, trasladando el juego a territorio inglés bajo la conducción del georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el desequilibrio de Ousmane Dembélé.

La insistencia francesa fracturó la resistencia londinense en el minuto 62, cuando Kvaratskhelia fue derribado dentro del área por el zaguero español Cristhian Mosquera. Tras la validación del VAR, el colegiado ratificó la pena máxima.

El cobro quedó en manos del actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien ejecutó con frialdad a la derecha del guardameta David Raya para establecer el empate definitivo.

La acción desató las protestas del plantel parisino, que exigía la expulsión de Mosquera por una segunda tarjeta amarilla debido a la gravedad de la infracción. El árbitro central optó por la prudencia reglamentaria, lo que obligó a Arteta a sustituir de inmediato al defensor por Jurrien Timber para evitar una inferioridad numérica en el tramo definitivo.

Agonía en los penales y gloria en el Viejo Continente

Los minutos finales del tiempo regular y la posterior prórroga de 30 minutos se transformaron en un duelo de desgaste físico y solvencia de los guardametas, destacando una clara oportunidad desperdiciada por el atacante Bradley Barcola para el bando galo.

Sin variaciones en la pizarra, el certamen se trasladó a la definición por penales. La tanda reflejó la paridad absoluta de ambos bloques. La definición llegó cuando el defensor brasileño del Arsenal, Gabriel Magalhães, erró su disparo desde los once metros, permitiendo que el Paris Saint-Germain sellara el 4-3 definitivo en la tanda.

El Arsenal, que había transitado todo el torneo sin registrar una sola derrota, se quedó a las puertas de la gloria continental debido a la falta de contundencia en los momentos de máxima presión psicológica.

Con esta victoria, el Paris Saint-Germain consolida un par de años de dominio deportivo fundamentados en el mérito individual de sus estrellas y en la continuidad de un cuerpo técnico que sabe gestionar los escenarios de alta exigencia