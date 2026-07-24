Mark Cuban, durante su etapa como accionista mayoritario de los Dallas Mavericks Imaginechina via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

El mediático empresario Mark Cuban, exaccionista mayoritario de los Dallas Mavericks, amplió su experiencia en el sector deportivo al convertirse en socio minoritario de los Athletics de la MLB.

A pesar de desprenderse de la mayoría de las acciones que poseía de la franquicia texana de la NBA, Cuban todavía conserva una pequeña participación.

Cuban adquirió un porcentaje —sin especificar cuánto— de los Athletics a través de Harbinger Sports Partners, fondo inversor que preside y del que es socio general.

En la junta directiva del grupo también están el ex director financiero de la MLB Jonathan Mariner y el vicepresidente de AMB Sports and Entertainment —entidad estrechamente vinculada a los Atlanta Falcons (NFL)—, Steve Cannon.

A pesar de esta operación, John J. Fisher continuará siendo el máximo accionista de los Athletics. "Nos complace dar la bienvenida a Harbinger Sports Partners como inversor en los Athletics. La experiencia de sus directivos en los sectores del deporte, los medios de comunicación y el entretenimiento, sumada a su perspectiva a largo plazo, los convierte en una incorporación valiosa para nuestro grupo de propietarios", dijo en un comunicado recogido por ESPN.