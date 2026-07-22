La NBA brinda un histórico e inédito homenaje a Stephen Curry

Publicado por Alejandro Baños 22 de julio, 2026

Es irrefutable decir que Stephen Curry es una leyenda del baloncesto: 1.224 partidos disputados, 30.675 puntos, 5.801 rebotes y 7.696 asistencias, además de la multitud de récords establecidos y de los cuatro Trofeos Larry O'Brien que ha conquistado. Por todo ello y por más, la NBA ha decidido hacer algo con el jugador que nunca antes había hecho.

A través de un comunicado, la NBA informó de que rendirá tributo al líder de los Golden State Warriors mediante una exposición titulada Stephen Curry: Beyond the Arc (Stephen Curry: más allá de la línea de tres puntos).

Será la primera vez que el Salón de la Fama de la NBA homenajee de este modo a un jugador en activo.

"Este proyecto representa la primera vez en los casi 75 años de historia del Salón de la Fama que un jugador en activo será homenajeado con una experiencia especial dedicada a él", señaló la NBA.

En la exposición —abierta al público el 24 de julio en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en Springfield, Massachusetts—, los visitantes podrán disfrutar de artículos usados por el mejor tirador de la historia y de momentos inéditos suyos en formato audiovisual