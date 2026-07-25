La Justicia autoriza posponer hasta 2027 la megafusión de más de $100.000 millones entre Paramount y Warner Bros

Publicado por Carlos Dominguez 25 de julio, 2026

Una jueza federal de California dio el visto bueno el viernes a la petición de Paramount Skydance para retrasar su fusión con Warner Bros Discovery (WBD) hasta junio de 2027. La decisión llega en medio de la demanda presentada por 12 estados que alertan sobre posibles riesgos para la competencia.

La magistrada Araceli Martínez-Olguín aprobó el compromiso de Paramount de no absorber Warner Bros hasta que exista una sentencia de fondo o, como máximo, hasta la nueva fecha.

Los estados demandantes —Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, todos gobernados por demócratas— argumentaron que permitir el cierre anticipado del acuerdo "causaría daños irreparables".

La jueza admite riesgos a la competencia

El pacto, valorado en $110.000 millones y anunciado en febrero, contemplaba una penalización de 25 centavos de dólar por acción de Warner Bros por trimestre (unos $630 millones de dólares) si no se completaba en el plazo original. Consultada por AFP sobre un posible levantamiento de esa multa, WBD derivó la pregunta a Paramount Skydance, que no ofreció respuesta.

El lunes, la misma jueza había ordenado una pausa temporal del acuerdo, apenas dos días antes de que la Unión Europea (UE) otorgara una aprobación condicionada. Aunque no se pronunció sobre el fondo, Martínez-Olguín reconoció que los estados presentaron "elementos sólidos" de que la transacción reduciría de forma sustancial la competencia.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo: "Detener esta fusión mientras nuestro caso avanza es una victoria crucial en nuestros esfuerzos por hacer cumplir la ley y proteger las industrias del cine y la televisión".

Paramount celebra el fallo y defiende la fusión

Paramount, por su lado, calificó la decisión de "una victoria significativa", al otorgarle "una vía directa hacia un juicio sobre la base de las pruebas".

"Este es el camino más rápido y claro para demostrar que esta transacción es buena para la competencia, los consumidores y los creadores", señaló la compañía en un comunicado enviado a la AFP.

La Administración Trump había autorizado el megacuerdo el 12 de junio sin imponer ninguna modificación. Si la operación llega a materializarse, la compañía resultante concentraría un vasto portafolio de activos mediáticos, entre ellos CNN, Warner Bros Pictures y la plataforma de streaming HBO Max.