Publicado por Alejandro Baños 23 de julio, 2026

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA), órgano rector del fútbol de Argentina, negó que las autoridades estadounidenses estén investigando a su presidente, Claudio Chiqui Tapia, a otros directivos y a empresarios vinculados por haber incurrido presuntamente en delitos de lavado de dinero y fraude.

Hace unos días, VOZ informó de la investigación que habían iniciado el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) para esclarecer si Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, se habían lucrado mediante supuestas operaciones financieras ilegales a través de la empresa TourProdEnter LLC, propiedad del productor teatral Javier Faroni y que al parecer ejerce como valedor comercial de la AFA en el extranjero.

Según informaron diferentes medios como Infobae, el FBI y el DOJ habrían incautado celulares y aparatos electrónicos de Tapia, Toviggino y otros directivos para proseguir con su investigación, además de haber citado a los dos primeros a declarar en los tribunales.

"Es absolutamente falso"

Respecto a la posible comparecencia judicial de Tapia y Toviggino en Estados Unidos, la AFA salió al paso para negar tal información, asegurando que es "absolutamente falso".

"El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un gran jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta asociación", explicó la AFA en un comunicado.

"En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", añadió.

$260 millones bajo la lupa

Según la documentación ya investigada previamente, TourProdEnter LLC movió cientos de millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Concretamente, 260 millones de dólares.

Entre las transferencias más llamativas figuran envíos de dinero a sociedades controladas por personas que percibían planes sociales en Argentina. Además, figuran pagos a compañías con vínculos con la familia de Toviggino, como SOMA SRL y Cabello SRL.