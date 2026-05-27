Estos son los convocados de EEUU para el Mundial: Sorpresivas ausencias de Diego Luna y Tanner Tessmann

La selección nacional de Estados Unidos posa en el evento de anuncio de la convocatoria este martes 26 de mayo.TIMOTHY A. CLARY / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 27 de mayo, 2026

El camino definitivo para la selección de los Estados Unidos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha quedado trazado de manera oficial.

En un evento masivo celebrado este martes por la tarde en el Pier 17 de Manhattan, Nueva York, el director técnico argentino Mauricio Pochettino develó la nómina de los 26 futbolistas elegidos para defender el orgullo deportivo de la nación en el torneo que se disputará en suelo norteamericano del 11 de junio al 19 de julio.

La convocatoria combina la jerarquía de figuras consolidadas en el balompié europeo con la proyección de nuevos talentos de la liga doméstica.

La estructura del plantel tiene como base a 13 futbolistas que formaron parte del proceso en el Mundial de Qatar 2022. El referente ofensivo del AC Milan, Christian Pulisic, encabeza un núcleo experimentado que incluye a pilares como Weston McKennie, Brenden Aaronson, Tim Ream y el mediocampista defensivo Tyler Adams, quien portó la cinta de capitán en la última cita mundialista.

El promedio de edad del grupo se situará en 26 años y 332 días para el partido inaugural, consolidándose como la quinta plantilla más joven enviada por el país a una Copa del Mundo.

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La publicación de la lista ratificó varias de las filtraciones surgidas durante el fin de semana de Memorial Day, confirmando bajas de gran impacto que han encendido las plataformas digitales.

La ausencia más comentada en el entorno futbolístico es la de Diego Luna, la joven figura del Real Salt Lake.

A pesar de haber sido utilizado de forma prominente por firmas comerciales como Nike en las campañas promocionales del torneo, el cuerpo técnico priorizó otros perfiles para la zona de gestación ofensiva, demostrando que las decisiones deportivas de la federación no se subordinan a las estrategias publicitarias de las marcas de indumentaria.

Otra exclusión notable en la medular fue la de Tanner Tessmann, jugador del Lyon de Francia, quien arrastraba una molestia muscular y venía sumando regularidad en el esquema del estratega argentino.

Asimismo, futbolistas con experiencia previa en el torneo de 2022, como el mediocampista Yunus Musah y el atacante Josh Sargent, se quedaron fuera del corte final junto a promesas como Aidan Morris y Zavier Gozo.

La dirección técnica enfatizó la búsqueda de piezas complementarias idóneas para el funcionamiento colectivo en lugar de la acumulación de nombres individuales.

En el renglón de las novedades, destaca el guardameta del Chicago Fire FC, Chris Brady, quien se convierte en el segundo portero en la historia moderna del seleccionado en integrar una lista mundialista sin registrar apariciones previas con el equipo mayor.

Del mismo modo, por primera vez desde la fundación de la Major League Soccer (MLS) en 1996, la totalidad de los tres arqueros convocados —Brady, Matt Freese y Matt Turner— compiten en la liga local.

El calendario de preparación y la ruta del Grupo D

El campamento de preparación de la escuadra nacional se trasladará de inmediato a las instalaciones de vanguardia del Centro de Entrenamiento Nacional de la federación en Fayetteville, Georgia.

El representativo nacional sostendrá dos compromisos de alta exigencia antes del debut oficial: primero se medirá ante Senegal el 31 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, y posteriormente afrontará el partido de despedida contra Alemania el 6 de junio en Chicago, Illinois.

Los dirigidos por Pochettino iniciarán las acciones del Grupo D el próximo 12 de junio enfrentando a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Posteriormente, el equipo viajará al Seattle Stadium para chocar contra Australia el 19 de junio, un encuentro histórico para el centrocampista Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), quien tendrá la oportunidad inédita de disputar un duelo mundialista en el estadio de su propio club. La fase de grupos concluirá el 25 de junio en Los Ángeles frente a Turquía.

Esta es la lista completa de convocados:

PORTEROS

Matt Turner (New England Revolution)

Matt Freese (New York CitY)

Chris Brady (Chicago Fire)

DEFENSORES

Sergiño Dest (PSV)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Auston Trusty (Celtic)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Tim Ream (Charlotte FC)

Alex Freeman (Villarreal)

Max Arfsten (Columbus Crew)

Mark McKenzie (Toulouse)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

MEDIOCAMPISTAS

Tyler Adams (AFC Bournemouth)

Weston McKennie (Juventus)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Christian Pulisic (AC Milan)

Brenden Aaronson (Leeds United)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Tim Weah (Marseille)

Alex Zendejas (Club América)

ATACANTES