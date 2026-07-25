Próxima parada: Juegos Olímpicos de LA 2028

Publicado por Alejandro Baños 25 de julio, 2026

Con la clausura del Mundial de Fútbol 2026 y la consagración de España —que añadió una épica segunda estrella a su escudo tras la gesta de Sudáfrica 2010—, Estados Unidos inició la cuenta atrás para su próximo colosal reto organizativo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una cita deportiva que se disputará del 14 al 30 de julio de 2028.

Desde aquel 13 de septiembre de 2017 en que fue oficializada su elección, Los Ángeles y Estados Unidos pusieron en marcha la maquinaria con un claro objetivo: albergar los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Para la ciudad californiana no es un reto cualquiera; supone convertirse en la sede de la máxima competición mundial por tercera vez —tras las ediciones de 1932 y 1984—, consolidándose así entre las grandes capitales del movimiento olímpico.

Con este bagaje, Los Ángeles y el país entero comenzaron con los preparativos para ofrecer la mejor versión de los Juegos Olímpicos, desde la mejora y modernización de infraestructuras clave hasta la remodelación de los estadios en los que se disputarán las diferentes competiciones.

¿Qué se sabe, de momento, de los JJOO de LA 2028?

Lo primero y esencial es saber las fechas de cada uno de los eventos deportivos y extradeportivos que engloban a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el calendario oficial —sujeto a posibles futuros cambios—, detallando que la ceremonia de apertura será el 14 de julio en dos escenarios distintos: SoFi Stadium y Los Ángeles Memorial Coliseum. En el primero de ellos se celebrará el show principal, con el encendido del pebetero y el tradicional desfile de todas las delegaciones nacionales participantes; mientras que en el segundo se realizará un espéctaculo complementario y simultáneo.

Por otro lado, la ceremonia de clausura se hará en el Los Ángeles Memorial Coliseum el 30 de julio.

A partir del 15 de julio hasta el mismo día en el que concluye este gran evento se estarán disputando cada una de las 51 disciplinas que conformarán los JJOO de LA 2028, poniendo a disposición más de 40 estadios o recintos para todas las competiciones. Algunas de ellas, como el torneo de fútbol, se disputarán fuera de Los Ángeles, en ciudades como Nueva York, Columbus, Nashville, San Luis, San José y San Diego.

También hay que subrayar la transformación que sufrieran algunos de los estadios. Por ejemplo, en el SoFi Stadium, habituado a albergar los juegos de los Rams y de los Chargers (NFL), se instalará temporalmente una piscina olímpica para que sea la sede de todas las pruebas de natación.

Entre las novedades que entrarán dentro del programa olímpico destacan deportes como el flag football (una versión sin contacto del fútbol americano), el squash, el crícket y el lacrosse. Además, regresan otros como el béisbol y el sóftbol, que no formaban parte de los Juegos Olímpicos desde Tokio 2020. También estará en la cita el boxeo.

Una de las revoluciones que traen los JJOO de LA 2028 es el cambio de orden de dos de las disciplinas más importantes. Mientras que en otras ediciones era al revés, en esta ocasión el atletismo arrancará en la primera semana de competición, mientras que la natación se trasladará a la segunda. El motivo es un movimiento estratégico que involucra al SoFi Stadium.

En vez de la tradicional villa olímpica, todos los atletas se concentrarán en el campus de la Universidad de California (UCLA), que se acomodará y se adaptará para esta ocasión.

"Creo firmemente que veremos unos JJOO de LA 2028 exitosos"

En junio, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, afirmó que desde el máximo organismo del deporte se observaría muy de cerca todo cuanto sucediese en el Mundial 2026, desde lo estrictamente deportivo como lo extradeportivo, con el objetivo de ser conscientes y saber responder a los desafíos que plantean eventos de tal magnitud.

"Obviamente, estamos muy al tanto y seguimos de cerca la Copa del Mundo a medida que se acerca la fecha de inicio", dijo Coventry en junio. "Confío en que dentro de dos años podremos superar muchos de los retos a los que se enfrenta actualmente la Copa del Mundo".

"El grupo de trabajo y todos los que están sobre el terreno están aprendiendo, y en este momento solo podemos seguir colaborando estrechamente con elComité Organizador de los Juegos Olímpicos (OCOG) y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) para transmitirles continuamente la información que recibimos de las partes interesadas. Creo firmemente que veremos unos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 exitosos", agregó.

¿Seguirá siendo EEUU el rey olímpico ante su público?

Mientras Coventry se centra en los desafíos generales, Estados Unidos, deportivamente hablando, se enfocará en seguir siendo el rey olímpico.

De las 29 ediciones que se han disputado, Estados Unidos lideró el medallero en 18 de ellas. La URSS (en 6 ocasiones), Francia, Reino Unido, Alemania, el Equipo Unificado (aquella delegación que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y que reunió a los deportistas de todas las antiguas repúblicas soviéticas, a excepción de Estonia, Letonia y Lituania) y China lograron imponerse en las 11 restantes.

Pero no solo lidera ese apartado. Ningún país se acerca a las 2.641 medallas —repartidas en 1.063 oros, 835 platas y 743 bronces— que tiene el equipo de las barras y las estrellas en su haber. Muy lejos quedan las 1.010 que logró la extinta Unión Soviética y más todavía las 931 del Reino Unido, las 797 de Alemania y las 772 de Francia.

En Los Ángeles, ante su público, Estados Unidos tendrá la oportunidad de extender una hegemonía que comenzó en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 y que se fue agrandando a medida que se iba celebrando una cita cada cuatro años.