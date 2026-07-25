Sin Graham Platner en la boleta, los demócratas apuestan por Troy Jackson para intentar destronar a Susan Collins en Maine

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de julio, 2026

El expresidente del Senado estatal de Maine, Troy Jackson, se convirtió este sábado en el candidato demócrata al Senado, tras una convención partidaria en Bangor que lo ungió con 566 de los 571 votos emitidos por los delegados. De esta forma, Jackson reemplaza al veterano de la Marina y productor de ostras Graham Platner, ganador de las primarias de junio, quien abandonó la contienda electoral a comienzos de este mes luego de una delicada denuncia de agresión sexual que negó.

Con la nominación asegurada, Jackson inicia una carrera de 101 días hasta noviembre en uno de los estados que los demócratas consideran clave para recuperar el control del Senado. Su rival será la senadora republicana Susan Collins, quien busca un sexto mandato y es la única legisladora del Partido Republicano que representa a un estado que el presidente Donald Trump perdió en 2024.

En su discurso ante la convención, Jackson centró sus críticas en el historial de Collins en temas como salud, impuestos y seguridad. "Durante casi 30 años, Collins le ha dicho a Maine que está preocupada," dijo, y enumeró votos de la senadora que, según él, contradicen esa postura, entre ellos su respaldo a los recortes de Trump a Medicaid y su apoyo a fondos para el ICE.

"Maine no necesita otros seis años de preocupación", dijo. "Necesitamos un luchador”.

La campaña de Collins respondió calificando el proceso de nominación como cerrado y controlado por la cúpula partidaria, y calificó a Jackson de candidato "de baja energía" con un historial de encarecer costos para las familias del estado.

Jackson, oriundo de Allagash, un pueblo del extremo norte de Maine, y expresidente del Senado estatal, es visto por sus simpatizantes como el candidato con mejor capacidad para recortar la ventaja de Collins en zonas rurales, algo que analistas demócratas consultados por NBC News consideran clave para vencerla, dado que la senadora es una política de extensa trayectoria que suele tener un desempeño fuerte entre independientes, moderados y mujeres, según los resultados de la elección de 2020.

El mayor desafío inmediato para Jackson es financiero: su campaña recaudó más de $600.000 en 72 horas y superó el millón desde su lanzamiento el 8 de julio, mientras que Collins contaba con $11 millones disponibles al 30 de junio. Grupos republicanos, entre ellos el súper PAC Senate Leadership Fund, ya anunciaron un gasto de más de $42 millones en la contienda y lanzaron el sábado un primer aviso contra Jackson que apunta a su temperamento y a episodios de tensión con colegas legislativos.

Jackson rechazó esas acusaciones tras la convención: "No tengo ningún problema con nadie en la Legislatura ni en el Senado de Estados Unidos", dijo, aunque reconoció haberse "puesto demasiado apasionado" en algunas discusiones.

Pese a haber sido aliado cercano de Platner, Jackson pidió su renuncia apenas conocida la denuncia en su contra. Analistas republicanos consultados por NBC anticipan que, sin la presencia mediática de Platner, la contienda se definirá más por los historiales legislativos de ambos candidatos que por la polarización que había generado su predecesor. Sin embargo, muchos coinciden en que el proceso de nominación cerrado, tras una primera candidatura fallida por un escándalo de agresión sexual, puede desanimar a la base demócrata.