De Julián Álvarez a Lamine Yamal: los futbolistas hispanos a seguir en el Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 2 de junio, 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a punto de comenzar. Una edición que será histórica por diferentes motivos y a la que acudirán ocho combinados nacionales hispanos. Tres de ellas -Argentina, Uruguay y España- poseen, al menos, un título en sus vitrinas, mientras que las otras cinco -México, Colombia, Ecuador, Paraguay y Panamá- buscan triunfar por primera vez.

Cada una de ellas aterrizará en la cita norteamericana con un bagaje de futbolistas hispanos muy diverso: leyendas del deporte, estrellas consolidadas y jóvenes que ya dejaron de ser promesas para convertirse en realidad y presente.

A continuación, una lista de futbolistas hispanos que están llamados a ser los protagonistas indiscutibles en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Julián Álvarez: el nuevo líder de Argentina

Con la presión que conlleva ser el vigente campeón, Argentina acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El plantel de la Albiceleste tendrá como uno de sus referentes a Julián Álvarez. Conocido como la Araña, el futbolista del Atlético de Madrid, de 26 años, llevará las riendas argentinas en Norteamérica, con el objetivo de defender el trono del que tomaron posesión en Qatar 2022. Otros jugadores como, por ejemplo, Lionel Messi, Thiago Almada, Nico Paz, Enzo Fernández o Lautaro Martínez, tendrán su protagonismo.

Lamine Yamal: España tiene un diamante

Lamine Yamal, durante un juego con España. Septiembre de 2025AFP.

El fútbol no entiende de edades. Eso es lo que se puede afirmar cuando se ve a Lamine Yamal sobre el terreno de juego. El futbolista del FC Barcelona, de apenas 18 años, ya es el símbolo de España, la figura sobre la que gira el juego de un combinado nacional que logró su única estrella mundialista en Sudáfrica 2010. Siendo uno de los mejores jugadores del mundo en estos momentos, ha conseguido que, cuando se hable de él, se hable de presente y no solo de futuro, a pesar de su juventud. A su lado estarán otras figuras destacadas del deporte rey, como Pedri, Rodri Hernández, Marcos Llorente o Nico Williams.

Moisés Caicedo: una muralla ecuatoriana

En agosto de 2023, el Chelsea desembolsó en torno a 140 millones de dólares por un futbolista que, en el curso anterior, destacó en el Brighton. El protagonista de la operación fue Moisés Caicedo, de 24 años, quien todavía continúa en la disciplina del equipo londinense. A pesar de que en esta temporada no ha demostrado su mejor versión, el centrocampista es un más que valioso activo para Ecuador de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su fortaleza física y su visión de juego le caracterizan. Las posibilidades de la Tri en el torneo dependen en gran medida de él, de cómo cumpla sobre el césped.

Fede Valverde: el halcón uruguayo

Fede Valverde, celebrando un gol en un partido con UruguayAFP.

El director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, no tiene dudas respecto a su capitán: Fede Valverde. El futbolista del Real Madrid, de 27 años, es el fiel reflejo de lo que caracteriza a los jugadores uruguayos: actitud mental, fuerza, velocidad e ímpetu sobre el feudo. Esas condiciones físicas demuestran el por qué de su apodo: el Halcón. La Celeste lleva muchos años sin destacar en una Copa Mundial de la FIFA. En Norteamérica, mucho de lo que haga el combinado nacional pasará por sus botas. También por las de otros como Darwin Núñez o Ronald Araujo.

Luis Díaz: la mejor arma de Colombia

Por el extremo izquierdo de Colombia jugará Luis Díaz. El futbolista del Bayern de Múnich, de 29 años y con muchas millas recorridas en el fútbol, aportará regate, desequilibrio y velocidad, como hace en el fútbol europeo. Esta temporada -la primera en el equipo alemán tras aterrizar procedente del Liverpool FC el verano del año pasado- ha estado espectacular, tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League. Tendrá de compañeros de armas a futbolistas como James Rodríguez o Richard Ríos.

Raúl Jiménez: la firma del gol de México

Raúl Jiménez celebra un gol anotado con el combinado nacional de MéxicoAFP.

Las opciones de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 -en la que es coanfitrión con Estados Unidos y Canadá- pasan por el olfato goleador de uno de sus delanteros: Raúl Jiménez. El delantero del Fulham FC, con una amplia trayectoria en Europa, será la principal referencia del Tri. Junto a él estarán Santiago Giménez, Obed Vargas, Edson Álvarez o Johan Vásquez.