El Gobierno de Lula rechaza las visas a dos funcionarios de Trump: EEUU buscaba reunirse con autoridades electorales antes de las elecciones presidenciales en Brasil

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 25 de julio, 2026

El Gobierno del mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva negó las visas de entrada a dos altos funcionarios del Departamento de Estado que tenían previsto viajar a Brasil la próxima semana para reunirse con autoridades electorales, según confirmaron fuentes diplomáticas brasileñas y estadounidenses a distintos medios estadounidenses e internacionales.

Las visas fueron negadas a Riley M. Barnes, secretario asistente; y Samuel Samson, subsecretario asistente; ambos funcionarios designados por la Administración de Donald Trump. Según una fuente diplomática brasileña citada por la agencia AFP, la negativa respondió a un "riesgo de instrumentalización política" de la visita, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales de octubre.

El motivo de Brasilia

De acuerdo con el New York Times, en la solicitud de visa —presentada el lunes— los funcionarios estadounidenses habrían señalado que buscaban discutir con las autoridades electorales el sistema de votación de Brasil, así como posibles restricciones a la libertad de expresión de cara a los comicios. Asimismo, Barnes y Samson también tenían previsto reunirse con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente conservador Jair Bolsonaro —quien está preso por intentar un golpe de Estado— y actual candidato presidencial de derecha frente al oficialismo de Lula.

Según lo que transmitieron funcionarios brasileños a la prensa, el pedido de visa llegó apenas días después de que Flávio Bolsonaro cuestionara, en un encuentro privado con diplomáticos extranjeros, la fiabilidad del sistema brasileño de votación electrónica, con argumentos similares a los que en 2023 llevaron a la inhabilitación política de su padre. Esa coincidencia de fechas fue lo que llevó a las autoridades del país a sospechar que la visita de los funcionarios de EEUU no perseguía únicamente fines meramente informativos.

La versión de Washington

Si bien el Departamento de Estado aún no respondió de inmediato a los pedidos de comentario de la prensa, el expediente del caso, sin embargo, fue reportado primero por el Washington Post, según el cual fuentes anónimas señalaron que el objetivo de los enviados habría sido reunirse con críticos del sistema electoral brasileño para elaborar un informe. El Departamento de Estado confirmó a ese diario que Barnes y Samson tenían previsto viajar a Brasilia, aunque evitó precisar el propósito oficial de la misión.

Tensión bilateral en aumento

La negativa de las visas se suma a varias semanas de fricciones entre ambos gobiernos, marcadas por la imposición de dos rondas de aranceles estadounidenses a productos brasileños este mes y por las diferencias en torno a los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro y su familia. Lula ha acusado a Flávio Bolsonaro de ser un "traidor a la patria" por alentar las tarifas arancelarias de Washington, algo que el candidato niega.

Trump, aliado político de Jair Bolsonaro durante su presidencia, ya había intentado el año pasado presionar a Brasil —con aranceles y sanciones— para que el Gobierno de Lula ataque menos a empresas y empresarios estadounidenses con lo que la Casa Blanca considera medidas coercitivas contrarias a la libertad de expresión. Muchos también lo vieron cómo una forma de presionar a Brasilia para que abandone la causa contra el líder de derechas. A pesar de todo, Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Este es el segundo episodio de este tipo en el año: en marzo, el Gobierno brasileño ya había bloqueado el ingreso de otro enviado de Trump al conocerse que planeaba reunirse en secreto con el expresidente encarcelado y con su hijo.