Publicado por Alejandro Baños 23 de julio, 2026

Horas después de que el Inter Miami confirmase el fichaje del mediocentro brasileño Casemiro, la Major League Soccer (MLS) informó de la apertura de una investigación para comprobar si el equipo de Florida ha incurrido o no en "manipulación" a la hora de negociar la contratación.

"La MLS está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", señaló la liga en un comunicado recogido por AFP.

Concretamente, la MLS trata de saber si el Inter Miami infringió el denominado discovery priority (prioridad de descubrimiento), un mecanismo fijado en el reglamento de la liga que permite a los equipos poseer los derechos de negociación de futbolistas internacionales.

El discovery priority de Casemiro lo poseía Los Ángeles Galaxy, que alega que su rival directamente negoció con el futbolista cuando primero tenía que haberse sentado en la mesa con su directiva.

Casemiro llegó a tener una oferta de Los Ángeles Galaxy, pero la declinó y aceptó la del Inter Miami al atraerle más "su proyecto y su ambición", tal y como dijo.

"Lo que me gustaría dejar muy claro sobre esta situación es que yo hablé con el Galaxy hace un tiempo pero les dejé muy claro que quería jugar en el Inter", agregó el futbolista brasileño.

Mientras la MLS resuelve este conflicto, Casemiro, de 34 años, ya firmó un contrato con el Inter Miami hasta 2027 —con opción a dos temporadas más— tras desvincularse de su último equipo, el Manchester United. Compartirá vestuario con Lionel Messi y Luis Suárez, quienes fueron sus rivales cuando eran jugadores del FC Barcelona y él del Real Madrid.