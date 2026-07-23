Publicado por Alejandro Baños 23 de julio, 2026

Una de las nuevas estrellas que se han adherido a la Major League Soccer (MLS) aterrizó de la mejor manera posible. Antoine Griezmann debutó anotando un gol en la aplastante victoria de Orlando City sobre San José Earthquakes (4-0).

Tras oficializar su fichaje en marzo procedente del Atlético de Madrid, Orlando City aspira a remontar en la clasificación y ubicarse en puestos de playoffs. En estos momentos marcha décimo en la Conferencia Este.

En el minuto 48, cuando el equipo de Florida ya dominaba el marcador (2-0, con goles del esloveno David Brekalo y del colombiano Iván Angulo), Griezmann aprovechó un error defensivo de sus rivales para anotar el tercer gol de Orlando City en el partido y estrenar su cuenta anotadora en la MLS.

El paraguayo Braian Ojeda cerró la goleada en el minuto 73.

Lewandowski también debutó

Otra de las nuevas estrellas de la MLS que comenzó su andadura en la liga fue Robert Lewandowski. El futbolista polaco, recién fichado tras finalizar su vínculo contractual con el FC Barcelona, no puedo evitar la derrota de su equipo, Chicago Fire, frente al Inter Miami (3-2) en Florida.

"Después de dos días con mi nuevo equipo, no esperaba que todo funcionara desde el primer partido (...) Necesito un poco más de tiempo", dijo Lewandowski al término del partido. El delantero polaco disputó 63 minutos.