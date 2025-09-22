El francés Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro tras su histórica temporada con el PSG

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de septiembre, 2025

Si hace cinco o seis años alguien afirmaba que Ousmane Dembélé iba a ganar un Balón de Oro antes que futbolistas de la talla de Kylian Mbappé, Neymar Jr., Harry Kane o, más recientemente, Pedri, Jude Bellingham, Lamine Yamal y Vinicius Jr., muy probablemente no lo hubieran tomado muy en serio. Sin embargo, el futbolista francés, tras su histórica temporada con el París Saint Germain, equipo ganador del triplete, logró un arco de redención insuperable, imponiéndose a las furiosas críticas que en algún momento lo pusieron injustamente como un meme global.

A fuerza de goles, asistencias y títulos, y sumado a un compromiso defensivo incansable destacado por su entrenador Luis Enrique, Dembélé escaló a la cumbre de la élite futbolística y ganó su primer Balón de Oro tras liderar al PSG —como punta de lanza— en la conquista de su primera UEFA Champions League y en la obtención de un histórico triplete, el primero en la historia para un club francés.

‘El mosquito’, un ápodo que se lo ganó gracias a su peculiar zancada y velocidad, convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias en 53 partidos, siendo determinante en las eliminatorias del PSG ante Liverpool y Arsenal, marcando los goles decisivos que provocaron victorias parisinas en territorio inglés. En la final contra el Inter de Milán, que terminó 5-0, Ousmane no marcó, pero dio una cátedra de presión al rival que le valió elogios por su compromiso y sacrificio para con el colectivo parisino.

"Increíble y excepcional lo que acaba de pasarme. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Estoy un poco nervioso. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho... Quiero dar las gracias al PSG que me vino a buscar en 2023, a todo el equipo, al club que es una familia, al presidente y a todo el personal que se ha portado a la altura y a Luis Enrique que es como mi padre”, dijo Dembélé tras recibir el galardón. “Ha sido maravilloso este equipo en la temporada 2024/25. Estuvieron a mi lado en los altos y en los bajos. Este premio individual nos lo llevamos todos como equipo. También quiero dar las gracias a Borussia Dortmund y Rennes. Cumplí mis sueños con el Barcelona y pude jugar al lado de Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Poder llevarme este trofeo individual es algo increíble".

El jugador francés también dejó palabras de agradecimiento para sus seres queridos: "Dar las gracias a mi familia, a mi madre. Siempre han estado conmigo apoyándome en los momentos difíciles. A mi agente que ha creído en mí. A mi mejor amigo, con el que desde hace cuatro cinco años hemos vivido todo juntos. Siempre a mi lado allí donde iba y hasta el final estaremos juntos".

Luis Enrique, mejor entrenador del año; Yamal, mejor futbolista joven

El segundo lugar del Balón de Oro no fue otro que la jovencísima estrella española Lamine Yamal, quien ganó por segunda ocasión el Trofeo Kepa, que premia al mejor jugador menor a 21 años.

Lamine, una de las grandes figuras de la pasada campaña, quedó a las puertas de su primer Balón de Oro tras liderar, junto a su compatriota Pedri y el brasileño Raphinha, a un doblete de títulos del FC Barcelona, que quedó eliminado de la Champions por el Inter de Milán, rival del PSG en la final. Quizás, esa fue la gran diferencia entre el español y el francés, los títulos colectivos, que esta vez sonrieron más para Ousmane.

Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa 2023-24 y 2024-25AFP

El top-3 de la lista fue completada por el mediocentro portugués, Vitinha, compañero de Dembélé.

El resto de la lista del top-30 viene en el siguiente orden:

4. Salah (Liverpool)

5. Raphinha (FC Barcelona)

6. Achraf Hakimi (PSG)

7. Mbappé (Real Madrid)

8. Cole Palmer (Chelsea)

9. Donnarumma (PSG)

10. Nuno Mendes (PSG)

11. Pedri (FC Barcelona)

12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

13. Harry Kane (Bayern Munich)

14. Desiré Doué (PSG)

15. Viktor Gyökeres (Sporting / Arsenal)

16. Vinicius JR (Real Madrid)

17. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

18. Scott McTominay (SSC Napoli)

19. Joao Neves (PSG)

20. Lautaro Martínez (Internazionale)

21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22. Alexis Mac Allister (Liverpool)

23. Jude Bellingham (Real Madrid)

24. Fabian Ruiz (PSG)

25. Denzel Dumfries (Internazionale)

26. Erling Haaland (Manchester City)

27. Declan Rice (Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Liverpool)

29. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool)

30. Michael Olise (Bayern Munich)

Así como el premio al mejor jugador de la temporada se lo llevó una figura del PSG, el Trofeo Johan Cruyff, que premia el mejor entrenador, fue para el técnico asturiano Luis Enrique, quien nuevamente se alzó con un triplete histórico tras aquel conseguido en la temporada 2014-15 con el FC Barcelona de la ‘MSN’ (Messi, Suárez y Neymar).

Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, esta vez el técnico español se lleva enormemente los créditos, pues construyó un equipo ganador, de los mejores del mundo, en un proceso de reconstrucción en el proyecto del PSG, que en los últimos años dejó ir a figuras como Leo Messi, Neymar Jr. o el propio Mbappé.

Potenciando a prácticamente todos sus jugadores titulares, Luis Enrique hizo del PSG su obra cumbre como entrenador, diseñando una máquina de juego posicional lo suficientemente pragmática para no dañar la libertad y creatividad de sus mejores futbolistas, como el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el marroquí Hakimi o los portugueses Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha. También potenció al ecuatoriano Willian Pacho, quien se consagró en la élite como uno de los mejores centrales del mundo, y dio luz verde para la irrupción del joven talento Désiré Doué, segundo lugar en el Trofeo Kopa.

Aitana Bonmatí vuelve a coronarse como la mejor del mundo

Otra gran nota de la jornada provino de la española Aitana Bonmatí, quien se alzó con el Balón de Oro femenino por tercer año consecutivo tras superar por un margen corto a su compañera de selección y rival de la campaña pasada Mariona Caldentey.

Con su victoria, es la quinta edición consecutiva que el premio va para una jugadora española, demostrando el poderío del fútbol femenino en España.

"Es la tercera vez consecutiva aquí, ya no sé muy bien qué decir. El teatro todavía impresiona muchísimo. Gracias a France Football, en primer lugar, por otorgarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera de vosotras, así que, si pudiera compartirlo, lo haría, porque creo que ha sido un año donde ha habido un gran nivel", dijo Aitana tras recibir el premio del legendario Andrés Iniesta, a quien llenó de elogios. "Es uno de mis ídolos desde pequeña, juntamente con Xavi. He aprendido de ellos, mi fútbol del día de hoy, en parte, gracias a ellos, a todo lo que me enseñaron".

Además de Bonmatí, el premio a mejor entrenadora fue para la neerlandesa Sarina Wiegman, quien dirige a la selección inglesa.

Asimismo, el Trofeo Yashin, que premia a los mejores arqueros de la temporada, fue para Hannah Hampton en el fútbol femenino y el italiano Gianluigi Donnarumma en el masculino.

Donnarumma, también del PSG, recibió el galardón del legendario arquero italiano Gianluigi Buffon.