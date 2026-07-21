Los hispanos en el Mundial 2026: una matrícula de honor, dos notables y un suspenso

Publicado por Alejandro Baños 21 de julio, 2026

Tras más de un mes inolvidable de emociones a flor de piel, el Mundial 2026 bajó definitivamente su telón. La edición del torneo con más equipos de la historia contó con la participación de 48 conjuntos nacionales, de los cuales ocho fueron hispanos. Un grupo que acudió a Norteamérica con el firme propósito de llegar lo más lejos posible pero que concluyó con balances dispares: algunos de ellos cumplieron con su cometido mejor que otros.

España: matrícula de honor

No hay dudas. España logró escribir un nuevo capítulo dorado en su historia al proclamarse campeón del Mundial 2026, derrotando a Argentina en una final que se disputó en el NYNJ Stadium —MetLife Stadium— el 19 de julio. Con un solitario gol anotado por Ferran Torres, la Roja culminó de la mejor manera posible una actuación en el torneo digna de recibir una matrícula de honor. En Norteamérica, el conjunto nacional dirigido por Luis de la Fuente bordó la segunda estrella en su escudo.

Argentina: aprobado

Argentina arrancó el torneo de manera inmejorable, con pleno de victorias en la fase de grupos. Sin embargo, a medida que el Mundial 2026 avanzaba, fue encontrándose con problemas y con los momentos agónicos. En cada una de las eliminatorias directas, la Albiceleste sufría para acceder a las siguiente ronda, salvo en semifinales, donde fue superior a Inglaterra. El objetivo —defender el trono que conquistó en Qatar 2022— quedó neutralizado, siendo claramente superados por España. Su nota final: aprobado.

México: notable

Los coanfitriones hicieron soñar a su país. Perfecto en la fase de grupos —tres victorias y ni un solo gol encajado—, México siguió en esa misma estela en los dieciseisavos de final, donde mandaron para casa a Ecuador, otro de los hispanos participantes. Su periplo en su Mundial acabó en octavos de final, siendo eliminados por Inglaterra tras un encuentro electrizante y siendo ovacionados por sus seguidores. El Tri dejó una imagen notable.

Paraguay: notable

Encuadrado con Estados Unidos en la fase de grupos, Paraguay necesitó la fortuna para avanzar en el torneo: accedió a las eliminatorias directas siendo uno de los mejores terceros. En dieciseisavos de final, el juego guaraní cambió radicalemente y eliminaron, nada más y nada menos, que a una tetracampeona: Alemania. Los paraguayos, con una actuación notable, murieron matando frente a Francia en los octavos de final.

Colombia: aprobado

Acabó siendo eliminada de la manera más cruel, en una tanda de penaltis. Aun así, se esperaba más de ella. Colombia afrontó la primera fase del torneo en uno de los grupos más exigentes, terminando en primera posición por delante de Portugal. Su victoria por la mínima frente a Ghana en los dieciseisavos de final y luego la derrota desde los once metros contra Suiza redujo la nota de la Tricolor al aprobado.

Ecuador: aprobado

Igual que Paraguay, Ecuador accedió a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros clasificados en la fase de grupos. Fue en esa primera eliminatoria en la que pusieron fin a su aventura mundialista, cayendo contra México. La falta de gol castigó a los ecuatorianos en el Mundial 2026, calificados con un aprobado.

Uruguay: suspenso

No hay debate: ha sido una de las grandes decepciones del Mundial 2026. Con varios futbolistas curtidos en las grandes ligas europeas, Uruguay no fue capaz de ganar ni un solo partido en un grupo en el que tenía como rivales a dos selecciones —Arabia Saudí y Cabo Verde— técnica y tácticamente inferiores. Además, los rumores respecto a un enfrentamiento entre los jugadores y el técnico desencadenaron una crisis. Suspenso.

Panamá: aprobado

Poco tenía que hacer en un grupo que compartió con Inglaterra, Croacia y Ghana. Aguantar el tipo fue lo máximo que pudo hacer Panamá, que recibe un aprobado como nota.