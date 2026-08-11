Gabe Evans, el único congresista hispano de Colorado, se enfrenta a la nueva ola progresista

Publicado por Joaquín Núñez 11 de agosto, 2026

“Si la gente quiere lugares seguros y asequibles, que vote por mí. Si quieren impuestos más altos, tarifas más altas, más regulaciones y más drogas, eso es lo que defiende mi oponente”. Así resumió el congresista Gabe Evans la elección en el octavo distrito de Colorado a la Cámara de Representantes. El republicano buscará la reelección ante Manny Rutinel, un demócrata exponente de la última ola progresista del partido.

Evans, nieto de inmigrantes mexicanos, es el único latino de Colorado en el Congreso y anteriormente se desempeñó como oficial de Policía y miembro de la Guardia Nacional del Ejército.

En una entrevista con VOZ, el congresista habló sobre el impacto de las políticas republicanas en su distrito, la Ley Dignidad y su elección contra Rutinel, a quien describió como un candidato radical.

"Rutinel representa el modelo de Zohran Mamdani"

Evans se enfrentará en noviembre a Manny Rutinel, legislador estatal de Colorado. El republicano estableció un marcado contraste con su oponente al afirmar que ambos representan dos modelos muy distintos para el distrito, que abarca parte de los suburbios al norte de Denver. Además, cuenta con un 38% de población hispana, el porcentaje más alto entre todos los distritos del estado.

“Yo dije que había que hacer que los alimentos fueran más accesibles. Él es vegano y quiere que todos los demás también lo sean. (...) Dijo que se impusiera un impuesto adicional a la carne, los lácteos y los huevos porque no le gusta la proteína animal. Yo dije que deberíamos generar más energía. Él votó a favor de imponer una tasa de 140 millones de dólares al petróleo y al gas en Colorado, y ha intentado aumentar el precio de la gasolina al imponer más regulaciones y más tasas sobre estos combustibles”, señaló el congresista.

“Está castigando el trabajo. Está destruyendo la economía. Y es por eso que Colorado es actualmente el tercer estado más caro del país, porque sus impuestos, tasas y regulaciones han destruido nuestra economía”, añadió.

Además, dijo que Rutinel era un demócrata del estilo de Zohran Mamdani y que incluso habían marchado juntos en Nueva York.

¿Cómo impactaron las políticas republicanas en Colorado?



Evans también destacó el impacto del ‘Big Beautiful Bill’, también conocido como Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, tanto en su distrito como en el estado de Colorado.

El congresista remarcó principalmente el impacto de la deducción del impuesto sobre las propinas y las horas extra, así como también los recortes fiscales para las pequeñas y medianas empresas.

“Todas esas son cosas de las que me hablan las familias hispanas de mi distrito, que trabajan arduamente para construir su sueño americano. Y todas esas medidas, junto con muchas otras, hacen que la vida sea más asequible para ellas y recompensan el trabajo”, señaló.

Más beneficios para granjeros y agricultores

El republicano representa al octavo distrito electoral de Colorado, uno de los diez principales distritos productores agrícolas de todo Estados Unidos. Allí existe una gran producción ganadera, así como también de lácteos y granos.

Según explicó Evans, una de las principales preocupaciones de los granjeros es cómo mantener la granja en la familia.

En ese sentido, el republicano señaló que la ley elevó a 15 millones de dólares por persona y 30 millones para los matrimonios el umbral a partir del cual se aplica el impuesto a las herencias, una modificación que, según sostuvo, facilita que las familias puedan transferir sus explotaciones agrícolas a sus hijos y preservar el patrimonio familiar.

Además, mencionó que la legislación firmada por el presidente Trump incluyó una deducción del 100% del costo de determinadas inversiones de capital (máquinas, equipo, etc.) en el mismo año de su adquisición.

“Si tienen que salir a comprar un equipo de 800.000 dólares, queremos que puedan deducir todo ese costo durante el primer año en que lo compran, para que puedan recuperar ese capital y volver a invertirlo para seguir haciendo crecer su negocio”, añadió.

La relación entre el Partido Republicano y la comunidad hispana

El congresista también evaluó la relación entre el Partido Republicano y la comunidad hispana, la cual se ha ido deteriorando según las últimas encuestas.

Según explicó, los votantes hispanos evalúan tanto al partido como a los candidatos individualmente, por lo que consideró fundamental mantener un diálogo constante con la comunidad.

Evans es incluso uno de los seis republicanos del Congreso que lideró una carta a la Administración Trump para reclamar que se aceleren las renovaciones del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y se proteja a quienes están intentando cumplir con la ley.

A su vez, dijo que las políticas de control migratorio deberían concentrarse en los criminales: “Esas son las personas que están causando problemas en nuestras comunidades. Son ellos quienes deben ser expulsados de la comunidad, y no las personas trabajadoras que simplemente están teniendo dificultades para renovar un permiso o una visa de trabajo”.

Al hablar de la comunidad hispana, Evans también recordó la historia de su propia familia. Contó que su abuelo, Cuauhtémoc Chávez, nació en México y emigró a Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía mientras servía en el Tercer Ejército del general George Patton durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se casó con su abuela, María Calderón, y ambos se establecieron en El Paso, Texas. Su madre, Rebecca Chávez, nació allí antes de que la familia se trasladara al área de Denver, donde continuaron trabajando y construyendo su vida en Estados Unidos.

Los mitos de la Ley Dignidad

Por último, Evans se refirió a la Ley Dignidad, un proyecto bipartidista que busca crear un camino a la legalidad para aquellos inmigrantes ilegales que hayan ingresado al país antes de 2020 y que no tengan antecedentes criminales. Para el republicano, la legislación que copatrocina comienza por “reconocer el problema” y está lejos de ser una “amnistía”, como argumentan algunos de sus principales detractores.

“Si has estado aquí desde antes de Joe Biden, has trabajado duro, no eres un criminal, estás dispuesto a pagar tus impuestos y a incorporarte al programa Dignidad, entonces obtienes un permiso de trabajo. Debes mantenerte fuera de problemas, no cometer delitos, no conducir bajo los efectos del alcohol ni hacer nada por el estilo. Entonces obtienes ese permiso de trabajo”, explicó el republicano.

“Después de siete años con ese permiso de trabajo, si tienes una prohibición de tres o diez años por haber estado previamente en situación migratoria irregular, esas prohibiciones desaparecen y, básicamente, obtienes un nuevo comienzo. Así que no hay ciudadanía ni derecho al voto. Es un programa de permisos de trabajo al 100%, para que podamos mantener a nuestros agricultores y ganaderos en funcionamiento”, añadió.

Evans defendió la propuesta principalmente por su impacto en el sector agrícola. Citando cifras que atribuyó al Departamento de Agricultura, afirmó que alrededor del 40% de la fuerza laboral agrícola estadounidense está compuesta por inmigrantes, predominantemente hispanos. Advirtió que una reducción significativa de esa fuerza laboral afectaría a los agricultores y elevaría los precios de los alimentos.

Entrevista completa con Gabe Evans