El calor hace historia en EEUU: julio de 2026 bate todos los récords

Personas se refrescan en medio de una ciudad por las altas temperaturas (Archivo) NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 11 de agosto, 2026

Julio de 2026 se convirtió en el mes más caluroso registrado en Estados Unidos desde que comenzaron las mediciones nacionales en 1895, después de semanas de intensas olas de calor que afectaron prácticamente todo el territorio continental.

La temperatura media de julio en los 48 estados contiguos alcanzó los 76,89 grados Fahrenheit (24,94 °C), según datos de los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La cifra superó ligeramente el anterior récord de 76,77 °F registrado en julio de 1936, durante la época del Dust Bowl, según los datos federales citados por Associated Press y Axios.

El promedio de julio de este año quedó aproximadamente 3,3 grados Fahrenheit por encima del promedio del siglo XX.

El récord resulta especialmente significativo porque julio es, climatológicamente, el mes más caluroso del año en los Estados Unidos continentales. La NOAA sitúa el promedio histórico del mes en alrededor de 73,6 °F.

Calor por encima del promedio en los 48 estados

El calor no estuvo concentrado en una sola zona del país.

Los 48 estados contiguos registraron temperaturas superiores a sus promedios históricos, y ninguno terminó julio cerca o por debajo de la media, de acuerdo con los datos de NOAA.

Las anomalías más importantes se concentraron en zonas del Oeste montañoso, el Suroeste, las Grandes Llanuras del norte y el Sureste.

Wyoming registró su julio más caluroso desde que existen registros, con una temperatura promedio aproximadamente 5,1 °F superior a la normal, mientras que varios otros estados terminaron el mes entre los julios más cálidos de su historia.

Ciudades y regiones de todo el país estuvieron sometidas durante semanas a sucesivos episodios de temperaturas extremas.

Parte de ese patrón estuvo asociado a persistentes sistemas de alta presión o “domos de calor”, fenómenos en los que una extensa zona de altas presiones atrapa aire caliente cerca de la superficie durante varios días y dificulta la llegada de sistemas más frescos.

Julio es cada vez más caliente

El récord de 2026 se produce dentro de una tendencia de aumento de las temperaturas estivales observada durante las últimas décadas.

Un análisis de Climate Central, elaborado con datos abiertos de NOAA, encontró que las temperaturas promedio de julio han aumentado desde 1970 en el 94% de las 243 ciudades estadounidenses estudiadas.

En las 229 ciudades donde se detectó calentamiento, el aumento promedio alcanzó los 2,6 °F desde 1970.

Las mayores variaciones se observaron en las ciudades del Noroeste, con un incremento promedio de 4,9 °F; seguidas por las del Suroeste, con 3,5 °F, y las del Noreste, con 3,1 °F.

La propia NOAA ha identificado además una diferencia particularmente relevante entre las temperaturas diurnas y nocturnas.

Desde que comenzó el registro nacional en 1895, las temperaturas promedio durante los días de julio han aumentado a un ritmo aproximado de 0,83 °F por siglo, mientras que las temperaturas nocturnas lo han hecho aproximadamente al doble de velocidad, a 1,66 °F por siglo.

Las noches excepcionalmente cálidas pueden aumentar el impacto de las olas de calor al impedir que viviendas, ciudades y el cuerpo humano tengan períodos prolongados de enfriamiento después de las elevadas temperaturas del día.

De los récords del Dust Bowl al calor de 2026

El nuevo registro desplaza un récord histórico vinculado a uno de los períodos climáticos más extremos del país.

Julio de 1936, en plena crisis del Dust Bowl, había permanecido durante décadas como referencia del calor extremo nacional.

Aquella época estuvo marcada por una combinación de sequía extraordinaria, altas temperaturas y prácticas agrícolas que contribuyeron a una severa degradación del suelo en las Grandes Llanuras.

Según los nuevos cálculos de NOAA citados por Associated Press, el promedio de 76,89 °F de julio de 2026 superó finalmente los 76,77 °F de 1936.

El récord actual llega, sin embargo, dentro de una tendencia de calentamiento más amplia.

Climate Central determinó que los veranos se han calentado desde 1970 en 236 de las 243 ciudades estadounidenses analizadas, equivalente al 97% de las localidades estudiadas. El incremento medio entre esas ciudades alcanza también los 2,6 °F.