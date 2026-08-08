Trump eleva la presión sobre los republicanos del Senado para frenar el receso y aprobar la Ley para Proteger el Deporte Universitario

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump intensificó este viernes su llamado a los republicanos del Senado para que acorten su receso de agosto, instando a los legisladores a permanecer en Washington hasta que aprueben la Ley para Proteger el Deporte Universitario, una legislación que establece normas nacionales para regular la compensación, el reclutamiento y la elegibilidad de los atletas universitarios y que se ha visto estancada en la cámara alta.

“LA LEY PARA PROTEGER EL DEPORTE UNIVERSITARIO es un gran proyecto de ley, y el Senado, con suerte, permanecerá en D.C. hasta que sea aprobado. Sin este proyecto de ley, millones de jóvenes atletas se verán perjudicados, los programas serán cancelados, los deportes femeninos y olímpicos desaparecerán, los aficionados se verán privados y las universidades quebrarán. Nadie ha hecho más que yo para proteger a las atletas femeninas, y este proyecto de ley PROTEGE CLARAMENTE las leyes de 27 estados que protegen los deportes femeninos y prohíben que los hombres compitan en deportes femeninos”, continuó. “¡Cualquiera que les diga lo contrario ESTÁ MINTIENDO! Dejen de hacer política y traten de sacar esto adelante. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en Truth Social.

De acuerdo con el medio The Hill, los republicanos del Senado distribuyeron este viernes una notificación de “hotline” para determinar si los legisladores presentarían objeciones al avance de la legislación bipartidista, que fue negociada por el presidente del Comité de Comercio del Senado, Ted Cruz (republicano por Texas), y la principal demócrata del comité, la senadora Maria Cantwell (demócrata por Washington). La propuesta establecería estándares federales uniformes para la compensación por nombre, imagen y semejanza (NIL), así como normas que regulen las transferencias y la elegibilidad en el deporte universitario.

Los comentarios de Trump se producen apenas un día después de que hiciera declaraciones similares durante la recepción de atletas olímpicos estadounidenses en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Insto a la Cámara de Representantes y al Senado a trabajar juntos, de manera bipartidista si es posible, y parece que así lo han hecho, para enviar el proyecto de ley a mi escritorio y yo lo firmaré. Creo que no tenemos otra opción. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, seremos muy imprudentes. Nadie sabe qué va a pasar. Estamos en Nunca Jamás. No vamos a permitir que eso ocurra. No vamos a permitir que eso les suceda a estas grandes personas ni a otras”, dijo Trump el jueves.