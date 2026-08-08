El Pentágono toma medidas contra exfuncionario de Biden por supuesta filtración sobre las capacidades del Air Force One

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de agosto, 2026

El Departamento de Guerra de Estados Unidos revocó este viernes la elegibilidad del exsecretario de la Fuerza Aérea Frank Kendall para acceder a información clasificada y le prohibió ocupar cargos sensibles, alegando lo que funcionarios describieron como una divulgación no autorizada relacionada con las capacidades del Air Force One.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció la decisión este viernes en una publicación en X y señaló que las restricciones entraron en vigor de inmediato. "Con efecto inmediato, el Departamento de Guerra ha REVOCADO la elegibilidad del exsecretario de la Fuerza Aérea Frank Kendall para acceder a información clasificada y su capacidad para ocupar cualquier cargo sensible. Esta medida se produce después de su divulgación no autorizada de información clasificada relacionada con las capacidades del Air Force One a un medio de comunicación. Proteger la información clasificada es un deber innegociable. Quienes violen esa confianza pierden el privilegio de acceso y cualquier función que lo requiera”, señaló Parnell.

Kendall, quien tiene experiencia tanto en derecho como en ingeniería, se desempeñó como secretario de la Fuerza Aérea entre 2021 y 2025 durante la Administración del presidente demócrata Joe Biden. Antes de ocupar ese cargo, pasó décadas trabajando en funciones relacionadas con la seguridad nacional y la defensa. Actualmente se desempeña como investigador principal en el Center for American Progress, de tendencia izquierdista.

La decisión se produjo poco después de que The Wall Street Journal publicara un artículo en el que examinaba las diferencias entre las capacidades de un Boeing 747-8 donado por Catar y utilizado actualmente como aeronave presidencial y las de la antigua flota del Air Force One. Kendall se encontraba entre los exfuncionarios del Gobierno citados en el informe. Según el Journal, la aeronave más nueva no cuenta con algunas de las capacidades presentes en los antiguos aviones VC-25A, incluida la posibilidad de reabastecerse de combustible en pleno vuelo y una protección adicional contra los efectos de una explosión nuclear. El informe también examinó las diferencias en los sistemas defensivos, las escaleras de las aeronaves, las operaciones de equipaje y el almacenamiento de alimentos.

La medida contra Kendall forma parte de un patrón más amplio de decisiones relacionadas con las autorizaciones de seguridad durante la Administración del presidente Donald Trump. El año pasado, la administración revocó las autorizaciones de seguridad de 37 funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también retiró las protecciones de seguridad y la autorización de seguridad del general retirado Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto, poco después de que Trump regresara al poder.