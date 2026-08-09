Trump reemplaza al asesor jurídico de la Casa Blanca: el secretario de gabinete Will Scharf ocupará el cargo desde el 1 de septiembre

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump confirmó este domingo que Will Scharf, actual secretario de Gabinete y presidente de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC), se convertirá en el nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca a partir del 1 de septiembre. Scharf tomará el relevo de David Warrington, quien dejará la Administración Trump para sumarse al sector privado.

"Will es duro, fuerte e inteligente. También ama a nuestro país y respeta la ley", escribió Trump en Truth Social sobre el nombramiento.

El mandatario destacó además que Scharf ejerció como fiscal federal antes de integrarse a su equipo y que lo representó personalmente en distintos litigios, entre ellos uno ante la Corte Suprema.

La salida de Warrington y la llegada de Scharf ocurren en un momento delicado para la Casa Blanca, ya que faltan pocos meses para las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano buscará conservar su mayoría en el Congreso. Los demócratas ya advirtieron que, si logran revertir esa mayoría en noviembre, impulsarán una ofensiva de investigaciones contra Trump y su gestión.

El cargo que asumirá Scharf implica asesorar al presidente en materia legal y de políticas públicas, además de servir de enlace directo con el Departamento de Justicia. Desde esa oficina se gestionan los indultos presidenciales, se revisan los nombramientos judiciales y se analiza la legislación que llega al Despacho Oval. También es el área encargada de coordinar la respuesta a las pesquisas del Congreso y a las demandas civiles contra el presidente en su carácter oficial.

Scharf ya tenía un rol protagónico dentro de la Administración Trump: al frente de la NCPC, fue clave para destrabar la aprobación del proyecto del salón de baile de $400 millones que Trump impulsa en el ala este de la Casa Blanca. La obra logró el visto bueno definitivo del organismo en abril, aunque un tribunal federal de apelaciones ordenó el viernes frenar la construcción al considerar que el Congreso nunca la autorizó. Trump ya anunció que llevará el caso a la Corte Suprema.