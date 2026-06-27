La Administración Trump enfrenta una demanda por los retrasos en las renovaciones de DACA

Publicado por Joaquín Núñez 26 de junio, 2026

Diversas organizaciones proinmigrantes presentaron una demanda conjunta contra la Administración de Donald Trump por las demoras en las renovaciones del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Los demandantes sostienen que los retrasos han dejado a miles de beneficiarios temporalmente sin autorización para trabajar y buscan que el Gobierno federal revele información sobre la naturaleza de las demoras.

DACA es un programa creado en 2012 y mediante una orden ejecutiva por la Administración de Barack Obama. El programa otorga una protección temporal contra la deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años a ciertos inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad y cumplen una serie de requisitos relacionados con su edad, residencia, educación y antecedentes penales.

La acción judicial fue presentada por las organizaciones National Immigration Law Center y Justice Action Center. En concreto, que un tribunal obligue al Gobierno federal a entregar documentos e información interna solicitados bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), que, según los demandantes, permitirían conocer por qué el tiempo de procesamiento de las renovaciones aumentó significativamente en los últimos meses.

De acuerdo con la demanda, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habría incrementado de forma considerable los plazos para renovar DACA. Como el beneficio debe renovarse cada dos años y el permiso de trabajo expira junto con esa protección, algunos beneficiarios han perdido temporalmente su autorización laboral mientras esperan una respuesta de la agencia.

La demanda agrega que USCIS no respondió dentro de los plazos establecidos por esa legislación, motivo por el cual las mencionadas organizaciones recurrieron a los tribunales para exigir la entrega de esos documentos.

"La gente no debería perder sus empleos y medios de vida debido a retrasos inexplicables del Gobierno", expresó en un comunicado Hillary Li, asesora jurídica del Justice Action Center, uno de los grupos que encabezan la demanda.

"Hicimos una pregunta sencilla: ¿Qué cambió y por qué los beneficiarios de DACA enfrentan retrasos cada vez mayores a pesar de haber cumplido con todo lo que el gobierno de EE. UU. les ha pedido? La negativa de laAdministración de Trump a dar respuestas no nos deja otra opción que acudir a los tribunales", añadió.

Desde 2021, los tribunales federales impiden que USCIS apruebe nuevas solicitudes de DACA. No obstante, quienes ya formaban parte del programa pueden seguir renovando sus beneficios mientras continúa el litigio sobre la legalidad de la iniciativa.