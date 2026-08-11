Primer gran tropiezo fiscal de Mamdani: juez bloquea su impuesto a las viviendas de lujo en Nueva York

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de agosto, 2026

El juez de la Corte Suprema del estado en Staten Island, en Nueva York, Wayne Ozzi, bloqueó temporalmente los planes del alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, para implementar un nuevo impuesto dirigido a las segundas viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares. Ozzi emitió la orden temporal después de que un grupo de propietarios presentara una demanda para impugnar la implementación de la medida por parte de la administración de Mamdani.

El juez ordenó a la ciudad retirar de la vista pública una base de datos que contiene información sobre más de 900.000 propiedades que potencialmente podrían estar sujetas al nuevo impuesto. La resolución también impide que los funcionarios municipales adopten nuevas medidas basándose en las notificaciones enviadas a aproximadamente 17.000 propietarios para informarles sobre el próximo impuesto a las viviendas “pied-à-terre”. Según resaltó el New York Times, la alcaldía de izquierdas actuó rápidamente para impugnar la decisión, con varios de sus funcionarios presentando documentos judiciales el lunes por la noche para apelar la resolución, lo que impide temporalmente que la orden de Ozzi entre en vigor mientras un tribunal superior analiza el caso.

El revés judicial sufrido por el líder socialista tuvo lugar luego de que el abogado Randy Mastro criticara duramente a la administración de Mamdani por lo que calificó como una implementación fallida del recargo dirigido a las segundas viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares. “La ciudad arruinó esto… se equivocó… detengan el tren y hagan que lo vuelvan a hacer”, dijo Mastro ante el tribunal, argumentando que la ciudad debía determinar primero si las propiedades realmente cumplían con los requisitos para ser consideradas residencias no principales antes de someter a los propietarios al proceso relacionado con el recargo.

El plan para implementar un nuevo impuesto fue presentado el pasado mes de abril tanto por Mamdani como por la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, argumentando que esto podría no solamente ayudar a afrontar los desafíos fiscales de la Gran Manzana, sino generar ingresos adicionales. Sin embargo, numerosos críticos han asegurado que, de ejecutarse, el plan tendría como resultado un delicado deterioro de la economía de la ciudad.