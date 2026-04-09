¿Reforma migratoria o amnistía encubierta? La Ley Dignidad de María Elvira Salazar divide al Partido Republicano y explota un debate en redes

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de abril, 2026

La inmigración y la crisis migratoria sigue fracturando al Partido Republicano a tan solo meses de las midterms. Esta vez, el ala más conservadora del GOP alzó la voz contra una ley impulsada por la María Elvira Salazar, representante republicana por Florida y una figura muy cercana al presidente Donald Trump dentro de la comunidad cubanoamericana.

Se trata de la ahora controvertida ‘Ley Dignidad’ —presentada por tercera vez en el Congreso en julio de 2025 junto a la demócrata texana Verónica Escobar, copatrocinadora del texto.

El proyecto de ley, que cuenta con respaldo bipartidista, ha desatado en las últimas horas una tormenta en redes sociales que enfrenta a legisladores republicanos entre sí y replantea uno de los debates más complejos para el propio GOP: qué hacer con los millones de inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo y trabajando en el país.

Qué propone la ley

La Ley Dignidad —cuyo nombre oficial es DIGNIDAD Act, acrónimo de Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream— no es algo nuevo. La representante Salazar la presentó por primera vez en 2022, la reintrodujo en 2023 y su versión más reciente data de julio de 2025. Con esta última presentación, la Ley Dignidad empezó a ganar fuerza en los medios y respaldo político y empresarial.

La propuesta se apoya, principalmente, en cuatro puntos: reforzar la seguridad fronteriza, reformar el sistema de asilo, crear un mecanismo de regularización para ciertos inmigrantes indocumentados y modernizar el sistema migratorio legal. El elemento más polémico es el llamado Programa Dignidad, que otorgaría un estatus legal renovable de diez años a inmigrantes indocumentados que lleven al menos cinco años en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020, sin antecedentes penales, que paguen todos sus impuestos atrasados y abonen una restitución de $7.000 en siete años.

Salazar ha defendido la propuesta en numerosas ocasiones, explicando que es un camino realista para solucionar un sistema migratorio que considera obsoleto y está generando inmigración ilegal y criminalidad. "Sin atajos. Sin regalías. Sin perdón generalizado. Eso es ley y orden. Eso es DIGNIDAD", dijo en X.

READ. THE. BILL. BEFORE. YOU. OPEN. YOUR. MOUTH.



Calling the DIGNITY Act “amnesty” isn’t just wrong. It’s a deliberate distortion and it exposes just how little you know about the bill.



This is enforcement first: zero tolerance for criminals, permanent border security, and… https://t.co/mWYBWEbup0 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) April 7, 2026

La ley también exige el uso obligatorio de E-Verify a nivel nacional, construye barreras físicas en la frontera, contrata miles de agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y aumenta las sanciones contra traficantes de personas. La propia Salazar también señaló que ningún fondo del contribuyente financiaría la implementación del proyecto de ley, pues todo correría a cargo de un impuesto de infraestructura migratoria y los propios pagos de restitución de los participantes.

Amnistía masiva, dicen los críticos

Pese al respaldo de cierto sector del GOP, la Ley de Dignidad se convirtió en el epicentro de una batalla en redes sociales, con el ala conservadora MAGA tachando la propuesta de una amnistía masiva encubierta que constituye una traición a los votantes republicanos.

El congresista Brandon Gill fue uno de los primeros en criticar a Salazar y su propuesta a través de tuits y entrevistas a distintos medios: "La Ley de Dignidad es amnistía masiva y constituiría una terrible traición a nuestros votantes", escribió en ‘X’. Salazar le respondió con vehemencia: "LEE. LA. LEY. ANTES. DE. ABRIR. LA. BOCA. Llamar a la Ley de Dignidad 'amnistía' no solo es incorrecto. Es una distorsión deliberada que expone cuánto desconoces sobre el proyecto”.

Maria, your ‘DIGNIDAD Act’ would give legal status to over 10 million illegal aliens.



It’s rank amnesty and everybody knows it.



I want dignity for Americans - the people whose interests we represent - not illegal aliens. That means doing what we said we’d do: mass deportations. https://t.co/Dfikdclsam — Congressman Brandon Gill (@RepBrandonGill) April 7, 2026

Sin embargo, el intercambio tomó un giro complicado para Salazar: el sistema de Community Notes de ‘X’ añadió contexto a su publicación señalando que la ley "otorga amnistía: residencia permanente (Dream Act), acción diferida y estatus legal (Programa Dignidad), y detiene las deportaciones", entre otros puntos. La nota fue utilizada por los detractores de Salazar para cuestionar aún más su Ley Dignidad.

El congresista Andy Ogles también fue duro con Salazar: "¡TRAICIÓN! Esto es amnistía".

El representante Tom Tiffany acusó a Salazar de poner a los trabajadores estadounidenses por debajo de los inmigrantes: "NO A LA AMNISTÍA. NO a la Ley de Dignidad. No hay dignidad en poner a los infractores extranjeros por encima de los americanos”.

El congresista Buddy Carter, por su parte, advirtió que la ley "abriría las compuertas a 17 millones de trabajadores extranjeros permanentes, revirtiendo las iniciativas de seguridad fronteriza del presidente Trump". Se declaró un "NO rotundo" para la votación.

Asimismo, el legislador Ralph Norman le dijo al Daily Caller que "la Ley de Dignidad es amnistía masiva con otro nombre”.

La crítica fue incluso más allá del Congreso. Heritage Action, el brazo político del influyente think tank conservador Heritage Foundation, publicó que "la Ley de Dignidad es un proyecto de ley de amnistía masiva. Ninguna cantidad de trámites burocráticos cambiará eso”. El senador Mike Lee republicó el mensaje añadiendo: "Cuando tienes que decir 'no es amnistía', generalmente es amnistía”.

When you have to say, “it’s not amnesty,” it’s usually amnesty https://t.co/zRhMlnQ9jM — Mike Lee (@BasedMikeLee) April 7, 2026

El presidente de Heritage, Kevin Roberts, optó por un golpe menos directo, publicando que "el tipo de dignidad en el que el Congreso debería enfocarse es restaurar la dignidad del voto americano aprobando la Ley SAVE", desviando la atención hacia otra iniciativa legislativa.

Asimismo, diversos medios e influencers conservadores, como Breitbart News, cuestionaron que el nombre oficial de la ley es DIGNIDAD —en español—, usándolo como argumento adicional en su contra. El congresista Gill llegó a publicar una imagen del texto legal resaltando ese detalle: "Está en un idioma extranjero, para mayor insulto”.

El respaldo empresarial y el giro de la Administración Trump

El proyecto de ley, además de contar con 24 copatrocinadores en el Congreso, también tiene el respaldo de organizaciones empresariales de peso, entre ellas la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Fabricantes, que respaldó la legislación en febrero pasado. La coalición bipartidista American Business Immigration Coalition (ABIC), que agrupa a más de 1.700 directores ejecutivos y propietarios de empresas en 17 estados, también es uno de sus grandes impulsores, incluso organizando viajes de empresarios al Capitolio para defender la propuesta. Según sus datos, hay unos ocho millones de empleos vacantes en sectores como construcción, agricultura, hostelería y sanidad. Todos estos rubros, según sus argumentos, dependen en gran medida de mano de obra inmigrante y han resentido con fuerza el impacto de las deportaciones masivas de la Administración Trump.

De hecho, la propia Administración tuvo que dar marcha atrás en su enfoque agresivo de redadas contra inmigrantes en junio de 2025. El New York Times reveló que el Gobierno ordenó a los agentes del ICE pausar las redadas en la industria agrícola, los hoteles y los restaurantes, en un mensaje interno enviado por un alto funcionario. "Efectivamente hoy, por favor detengan todas las investigaciones y operaciones de aplicación de la ley en lugares de trabajo en agricultura, restaurantes y hoteles en operación", decía el correo, que fue confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional en ese momento.

“Seguiremos las instrucciones del presidente y continuaremos trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los inmigrantes ilegales criminales más peligrosos”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, en un comunicado.

Dicha directriz guarda sentido con la posición migratoria de Salazar a lo largo de su carrera en el Capitolio. La congresista republicana ha sostenido de manera consistente que respalda la deportación de criminales, pero no deportar masivamente a trabajadores sin antecedentes. Según la legisladora, esto podría que traer consecuencias económicas terribles para el país y también resultados políticos contraproducentes para los republicanos, que ya están enfrentando nuevamente problemas de popularidad entre los hispanos después de conseguir un avance histórico dentro de este grupo demográfico en las últimas elecciones generales.