Haciendo política: arcoíris marxistas y tropas de choque de la turba

10 de agosto, 2026

Desde la época de Karl Marx, los comunistas y sus hermanos socialistas dieron por sentado que la envidia del éxito económico atraería al proletariado para llevar a cabo una revolución obrera en los países ricos de Occidente. Sin embargo, resultó que incluso a los pobres les gustaría ser ricos.

En Estados Unidos, en lugar de encerrar a los ricos o robarles su dinero, los pobres intentaron averiguar cómo hacerse ricos ellos mismos.

Dada la libertad económica de Estados Unidos, es probable que, casi a diario, un trabajador estadounidense típico oiga hablar de algún tipo corriente que inventa algún artilugio o descubre cómo vender millones de unidades del mismo producto —y, de paso, se hace rico.

Entonces, ¿cómo liderar una revolución si no es con los trabajadores rebelándose contra los ricos o, en el lenguaje actual, contra los "oligarcas" y los "multimillonarios"?

En 1984, el reverendo Jessie Jackson creó la "Coalición Arcoíris". Los pobres eran de diferentes razas, por lo que Jackson quería que todas las razas se incluyeran en esta búsqueda de la prosperidad. Años antes, el Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo del presidente Mao Zedong, había recomendado que los comunistas de EE. UU. explotaran la identidad racial —y no la de clase ni la económica— para ganar las elecciones. Mao podría haber razonado que, en EE. UU., dado que las personas de determinadas razas habían sido oprimidas históricamente —y la esclavitud era el ejemplo por excelencia—, la mayoría blanca podría clasificarse como "opresora". Si a eso se suma al resto de la población, incluidas las mujeres, los gais, las lesbianas y los bisexuales, se gana fácilmente el premio gordo de la mayoría "oprimida".

El negocio de la explotación racial es un gran negocio. Los cuatro reverendos —Jesse Jackson, Jeremiah Wright, Al Sharpton y Louis Farrakhan— lo dejaron claro: no se admiten colonialistas, imperialistas ni sionistas, y eso significaba los blancos. El propio Jackson encabezó manifestaciones en las que se destacaba que la civilización "blanca" occidental "tenía que desaparecer". En resumen, solo se permitían en el "Arcoíris" los tipos "adecuados" de razas, etnias, culturas y géneros.

Por desgracia, Sharpton, Joy Reid y el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani disponen hoy de un terreno fértil para propagar la división racial.

En 1965, veinte años antes de la "Coalición Arcoíris" de Jackson, Estados Unidos modificó notablemente sus leyes de inmigración. Uno de los principales impulsores fue el senador Ted Kennedy (demócrata por Massachusetts). Los principales promotores, Emanuel Celler (demócrata por Nueva York) y Phil Hart (demócrata por Míchigan), argumentaron con vehemencia —y de forma explícita— que la legislación no pretendía cambiar la demografía racial ni la composición étnica del país, ni tampoco la "herencia de Europa occidental de Estados Unidos".

De hecho, sin embargo, eso era exactamente lo que pretendía el proyecto de ley de 1965, y sus promotores lo sabían. La demografía de Estados Unidos tenía que cambiar. Tras la nueva ley, el sistema constitucional estadounidense, que se consideraba "opresivo", quedó obsoleto.

Ahora, unos 70 años después, la transformación está en pleno apogeo. 56 millones de personas, o el 16 % de la población estadounidense, han nacido en el extranjero. Entre diez y veinte millones más podrían encontrarse aquí de forma ilegal. No es casualidad que los "Socialistas Democráticos de Estados Unidos" que ganan las primarias y las elecciones en todo el país sean casi en su totalidad inmigrantes nacidos en el extranjero o descendientes de primera generación de recién llegados, algunos de ellos incluso antiguos inmigrantes ilegales.

Muchos proceden también de países que son fracasos económicos y políticos, a menudo totalitarios, algunos marxistas. Como dijo Dave Portnoy, director ejecutivo de Barstool Sports:

"De alguna manera, se considera que el camino que nos ha llevado al socialismo es la solución que va a arreglar Estados Unidos y, por cierto, ¡todas las personas que lo defienden han emigrado de países que son auténticos desastres para venir a Estados Unidos!".

Para escapar del marxismo, lo traen consigo y luego quieren instaurarlo aquí, en Estados Unidos.

Quienes siguen los pasos de la "Coalición Arcoíris" de Jackson presionaron a favor del tipo "adecuado" de inmigración: "personas de color". La suposición parece ser que las personas procedentes de naciones fallidas del tercer mundo son en su mayoría pobres, por lo que probablemente tengan una perspectiva política socialista: esperan obtener la asistencia sanitaria gratuita, los cupones de alimentos, las ayudas a la vivienda y la matrícula como residentes del estado que ofrece Estados Unidos, independientemente de si llegan como inmigrantes ilegales o a través de los canales legales de inmigración.

Cabe señalar que la raza, la etnia y el género de todas las "personas de color" son características heredadas: ninguna tiene relación alguna con el mérito. Una vez que se te proclama parte de los oprimidos, permaneces en esa clase para siempre, sin posibilidad de escapar.

Por el contrario, una vez que se te describe como parte de la clase opresora —blanco y con éxito—, tampoco podrás salir nunca de ella. Estás atrapado para siempre, a menos que seas un multimillonario exento como George Soros o un multimillonario como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren o el congresista Ro Khanna. A ellos se les concede una dispensa especial.

La clase oprimida —incluida la clase de inmigrantes o extranjeros, legales o ilegales— puede ampliarse indefinidamente, sin que nunca se agote. Cabe señalar que el "mapa étnico" de Nueva York elaborado por Mamdani excluía a los italianos, los irlandeses y los judíos —todos ellos blancos—, al tiempo que se cuidaba de destacar a personas como los pakistaníes y los bangladesíes, como parte de la clase oprimida recién llegada a la que se le prometen cada vez más prestaciones gratuitas: vivienda, asistencia médica, alimentos y educación. Los Socialistas Democráticos de América llegan incluso a reclamar una semana laboral de 32 horas, pero con el sueldo correspondiente a 40 horas.

En cuanto a la inmigración, el senador Mark Warner (demócrata por Virginia) proclamó que, una vez superada la patrulla fronteriza o la aduana, Estados Unidos te debe la amnistía, la ciudadanía… pero, sobre todo, el derecho al voto. Al parecer, eso es lo que se entiende por reformar —en realidad, abolir— ICE. Si tenemos suerte, quizá podamos conservar algunos elementos de la patrulla fronteriza "para guardar las apariencias".

El significado, pues, de la ciudadanía estadounidense —así como la idea de Estados Unidos y su Constitución— quedaría abolido. La Constitución de EE. UU. quedaría hecha trizas y todo el concepto de controles y contrapesos se descartaría, sustituido por la tiranía de una mayoría absoluta o el "gobierno de la turba". No habría presidente, ni Senado, ni Tribunal Supremo y, desde luego, tampoco Colegio Electoral. Los manifestantes en la calle podrían exigir "Sin justicia, no hay paz", tal y como hicieron las "turbas divinas" (tropas de choque paramilitares civiles del dictador de Nicaragua Daniel Ortega), donde la violencia callejera se convierte en ley —tal y como quizá esperaba el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, cuando instó a la violencia contra los magistrados del Tribunal Supremo:

"Quiero decirte, Gorsuch; quiero decirte, Kavanaugh: habéis desatado el torbellino y pagaréis el precio. No sabréis qué os ha golpeado si seguís adelante con estas terribles decisiones".

No solo desaparecería el sistema constitucional de controles y contrapesos y de poderes limitados, sino también toda noción de logro y mérito. En EEUU, a los estudiantes de medicina y a los médicos se les asciende y se les selecciona en función de sus características étnicas, raciales o de género, todas ellas heredadas y no "alcanzadas", a menos que, como Ward Churchill o Elizabeth "Pocahontas" Warren, uno se "apropie falsamente de una adquisición" para formar parte de la clase de los oprimidos. Muchos de estos "socialistas demócratas" quieren ahora recortar la financiación no solo de la policía y la patrulla fronteriza, sino también del Departamento de Defensa. En resumen, están anunciando que les gustaría entregar el país a delincuentes, narcotraficantes, traficantes y conquistadores. Sin cárceles, sin fronteras, sin rendición de cuentas. Así resulta mucho más fácil hacerse con el control de un país. Se crea el caos y luego se entra heroicamente con promesas de arreglarlo: el viejo doble juego de "eres el pirómano y el bombero".

En esta nueva sociedad, el mérito se descarta como resultado del "privilegio blanco" en lugar de considerarse una medida o un valor de los logros. Solo el color de la piel o el origen étnico tienen mérito. Incluso las facultades de medicina de Estados Unidos han estado valorando la raza como medida de la competencia médica, lo que llevó a su prohibición explícita el año pasado.

A medida que el mérito se va por la ventana, las notas de los exámenes educativos ya no son necesarias. Se demoniza la libre elección de colegio. ¿Colegios católicos? Más "privilegio blanco". El Instituto Smithsonian publicó una guía de estudio para alumnos de 3.º a 12.º curso en la que se denuncia: "La blancura: una ideología que refuerza el poder a costa de los demás".

Las evaluaciones de la enseñanza no se basan en si los alumnos acaban aprendiendo algo, sino únicamente en si el contenido ideológico "correcto" es impartido por el tipo "adecuado" de profesor, que sea de la raza, etnia, género u orientación sexual "adecuados".

Todo el fraude de la "diversidad, equidad e inclusión" (DEI) forma parte de esta ingeniosa campaña para convertir a Estados Unidos en otra China o Cuba utilizando la raza y la etnia como palanca.

La historia de Estados Unidos que hay que contar es, por ejemplo, su extraordinaria campaña para acabar con la esclavitud, y para extender la libertad a miles de millones de personas en todo el mundo.

Que Estados Unidos heredara la esclavitud es lo que pasó por alto el nocivo "Proyecto 1619", para así poder presentar la esclavitud como una marca permanente de "opresores" que pesaba sobre nuestros fundadores.

La primera ley del decimocuarto estado de EE. UU., Vermont, fue la abolición de la esclavitud. ¿Por qué nadie en EE. UU. protesta jamás contra la esclavitud que persiste en el resto del planeta?

Peter Huessy es investigador principal del Instituto Nacional de Estudios sobre la Disuasión y el Dr. Stephen Blank es investigador principal del Instituto de Investigación en Política Exterior.

© Gatestone Institute