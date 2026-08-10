El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes cita a BreakThrough News por la red de financiación prochina de Neville Roy Singham

Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

BreakThrough News, un medio que críticos y legisladores republicanos describen como favorable a Pekín, ha salido a defenderse públicamente en el programa izquierdista Democracy Now! después de recibir una citación del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Durante una entrevista, la presentadora de BreakThrough News, Rania Khalek, calificó las citaciones de "ataque flagrante" a la Primera Enmienda y de táctica propia de la era McCarthy. Según Khalek, el Congreso intenta "criminalizar la disidencia y una prensa independiente porque están perdiendo el argumento".

Según reportó Fox News, el Comité sostiene que su pesquisa no tiene que ver con las opiniones editoriales de BreakThrough News, sino con sus "arreglos financieros y estructura organizativa". En la carta que acompañaba las citaciones, el panel rechazó expresamente los argumentos de que se estuviera vulnerando la libertad de expresión.

Qué investiga realmente el comité

El panel republicano investiga la red de financiación del empresario tecnológico estadounidense Neville Roy Singham, quien reside en China. Singham vendió su empresa ThoughtWorks en 2017 por unos $785 millones y desde entonces ha dirigido al menos $278 millones a un conjunto de organizaciones izquierdistas sin fines de lucro, medios y centros de investigación.

El Comité de Medios y Arbitrios examina unos $39 millones que, según sus datos, habrían llegado a BreakThrough News, The People’s Forum y el Tricontinental: Institute for Social Research, que describe su labor como arraigada en el "marxismo de liberación nacional". Según una investigación previa de Fox News Digital citada por el comité, BreakThrough BT Media Inc. recibió aproximadamente $1,1 millones vinculados a Singham.

La comisión alega que la red ha canalizado fondos a través de empresas pantalla y fondos de donantes aconsejados, lo que dificultaba identificar el origen real del dinero. Las tres organizaciones recibieron citaciones tras no entregar, según el comité, los documentos solicitados voluntariamente.

Organizaciones vinculadas al entorno de Singham, entre ellas CodePink, han participado de forma habitual en protestas anti-ICE, antiisraelíes y proiraníes. En marzo de 2026, varias figuras de ese entorno viajaron a Cuba para expresar su apoyo al Gobierno comunista de la isla.

Democracy Now! y el dinero de Singham

Según Fox News, documentos del IRS muestran que Democracy Now! pagó unos $2,5 millones a ThoughtWorks, la empresa fundada por Singham (vendida en 2017), entre 2019 y 2024. Democracy Now! no está bajo investigación del comité ni esos pagos forman parte de la pesquisa.

Mientras BreakThrough News y sus defensores presentan las citaciones como una campaña de silenciamiento político, el comité republicano insiste en que el objetivo es determinar si las leyes actuales sobre organizaciones sin ánimo de lucro protegen suficientemente a Estados Unidos frente a la influencia extranjera.