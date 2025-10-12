Estas son las 20 empresas de propiedad hispana más grandes de EEUU

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 12 de octubre, 2025

El músculo empresarial hispano se ha convertido en un motor de alta cilindrada para la economía estadounidense en las últimas décadas, especialmente en los años recientes. A partir de datos del Censo, se conoció que los hispanos crean empresas a más del doble del ritmo del resto de la población en EEUU, sumando unos cinco millones de negocios que generan la impresionante cifra de más de $800.000 millones en ingresos anuales. Además de su propulsión económica, las proyecciones demográficas estiman que los hispanos podrían representar un 29% de la población en 2050; por ende, si las firmas hispanas accedieran a capital y contratos al nivel del promedio del mercado, su aporte adicional podría rondar unos $1,4 billones, de acuerdo con JPMorgan Chase. Además, organizaciones empresariales, como la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC), recuerdan el tejido empresarial hispano emplea a millones de trabajadores y que el potencial de creación de empleo seguirá creciendo a pasos agigantados si se cierra la brecha de financiamiento.

En ese contexto, el Latino Leaders Index500 ofrece la fotografía más clara del tamaño de las empresas hispanas en el país, dejando claro quiénes son y cuánto facturan los grandes campeones hispanos en EEUU.

1) Carvana (Phoenix, Arizona). Fundada en 2012, convirtió la compra de autos en una experiencia completamente digital, desde la selección hasta la entrega, a través de propios centros de reacondicionamiento y las célebres “máquinas expendedoras” de vehículos. Liderada por Ernest García III, hoy es la compañía hispana más grande del país por ingresos. Emplea más de 10.000 personas e ingresó US$ 13.670 millones en 2024.

Una máquina expendedora de autos de ocho pisos, operada por el concesionario de autos usados ​​en línea CarvanaAFP

2) MasTec (Miami, Florida). Nacida del valiente y notable empuje de una familia cubana exiliada, la de los Mas, MacTec pasó de contratista regional a un verdadero gigante de la ingeniería y construcción de infraestructura. Levanta redes 5G, parques de energías renovables, oleoductos y líneas eléctricas por todo Estados Unidos. José Mas (CEO) pilotea la expansión, mientras su hermano Jorge Mas es copropietario del Inter Miami CF —el club que trajo a Lionel Messi a la MLS—, una demostración de poderío económico y legado cultural. Esta empresa emplea a 33.000 personas y facturó $12.400 millones en 2024.

Lionel Messi es presentado por los dueños del Inter Miami CF, David Beckham, José R. Mas y Jorge MasAFP

3) Bimbo Bakeries USA (Horsham, Pensilvania). La división estadounidense del afamado grupo mexicano Bimbo se encargó de consolidar decenas de marcas tradicionales hasta convertirse en el fabricante de pan comercial líder en los EEUU. Bajo el liderazgo del presidente ejecutivo global Daniel Servitje, la compañía cuenta con 149.000 empleados y presume de $ 8.400 millones en ingresos.

Imagen de referencia del pan comercial de la marca BimboAFP

4) Fanjul Corporation / Florida Crystals (West Palm Beach, Florida). La historia de la familia Fanjul también resume el éxito del exilio cubano en EEUU: tras huir del régimen de Castro y sus expropiaciones, reconstruyeron en Florida un imperio azucarero y lo diversificaron a real estate. Con Alfonso Fanjul al frente, el grupo es actor principal de la cadena de azúcar del país. La empresa tiene 3.000 empleados y generó $ 7.749 millones.

5) Gruma Corporation – Mission Foods (Irving, Texas). La multinacional fundada por el ya fallecido empresario Roberto González Barrera llevó la tradicional tortilla mexicana del hogar hispano a la despensa estadounidense, convirtiéndose en la empresa número uno en este producto y también otros alimentos provenientes de la harina de maíz. Su filial, Mission Foods, es un modelo de éxito en la escala industrial gracias a su constancia y calidad. Presidida, Juan Antonio González Moreno, cuenta con 3.470 empleados y facturó $ 6.580 millones.

6) TelevisaUnivision (Miami, Florida). A pesar de las críticas de cierto sector de la audiencia por el sesgo editorial, Univisión sigue siendo el medio más grande en español en EEUU, dominando en TV abierta y radio mientras intenta impulsar el streaming para audiencias hispanas. Bajo el CEO Daniel Alegre, sigue combinando músculo de producción, derechos y venta publicitaria. La empresa tiene 3.000 empleados y generó $ 5.060 millones.

7) Coca-Cola Southwest Beverages (Dallas, Texas). Controlada por capital hispano (grupo Arca), esta embotelladora y distribuidora multinacional es eje central dentro del modelo de distribución y comercialización de Coca-Cola en el suroeste del país. Su éxito está en la perfección de su operación. Cuenta con 8.800 empleados y tuvo $ 4.280 millones en ingresos.

8) Quirch Foods (Coral Gables, Florida). Tras posicionarse como un distribuidor especializado en proteínas y congelados, esta empresa, fundada por la familia Quirch, se convirtió en un verdadero jugador nacional con marcas propias y una red que abastece tanto a cadenas mayoristas como al comercio hispano. En la actualidad, en medio expansiones y adquisiciones, tiene 1.800 empleados e ingresos de $ 4.000 millones.

9) Greenway Automotive (Orlando, Florida). Este grupo multimarca de concesionarios fue construido con paciencia operativa mientras se ejecutó un excelente plan de financiación de piso, fidelización posventa y una estrategia de penetración regional que surtió efecto. Con Frank Rodríguez a la cabeza, este concesionario demuestra cómo el capital hispano ganó terreno en un negocio de márgenes finos, pero con gran rédito, con 3.000 empleados e ingresos de $ 2.900 millones.

10) The Related Group (Miami, Florida). Fundado por el filántropo cubano Jorge Pérez —hijo de cubanos, nacido en Argentina—, este grupo se volvió un significado en sí mismo del desarrollo inmobiliario en Miami y el Sun Belt, gracias a sus modernos condominios emblemáticos, multifamily y el impacto en la renovación urbana de la Florida. Su huella filantrópica incluye el Pérez Art Museum Miami. La empresa tiene 3.000 empleados y generó $ 2.800 millones.

11) Sun Holdings (Dallas, Texas). Fundada en 1997 por el mexicano-estadounidense Guillermo Perales, Sun Holdings opera más de 1.800 locales bajo marcas históricas como Burger King, Popeyes, Arby’s, IHOP, Applebee’s y Papa John’s, entre otras. Su fórmula es simpe y exitosa: estandarizar procesos, comprar bien y sumar escala para negociar mejor con las cadenas. En la actualidad emplea a 35.000 personas y facturó $ 2.400 millones el año pasado.

12) Murgado Automotive Group (Miami, Florida). Mario Murgado, empresario cubanoamericano, levantó esta red de concesionarios buscando fuerte presencia en marcas premium y establecer una cultura reconocida por la satisfacción del cliente. Su pasión por los autos y su liderazgo local llevaron a su concesionario a situarse entre los más grandes del país. 1.811 empleados; $2.080 millones en ingresos.

13) BMI / Best Meridian Insurance Company (Miami, Florida). Con 47 años de experiencia en el mercado, BMI Financial Group combina seguros de vida y salud con productos de ahorro. Con Anthony F. Sierra al mando, creció apoyándose en canales independientes y servicio posventa disciplinado. Tiene 791 empleados e ingresos de $1.600 millones.

14) Crossland Construction Company (Columbus, Kansas). Esta empresa familiar de construcción industrial, comercial y de obra pública trabaja bajo el modelo design-build (diseño y construcción integrados) para acortar plazos y controlar costos. Según su sitio web, levanta desde escuelas y hospitales hasta naves industriales, puentes y carreteras. Tiene 1.748 empleados y generó $1.574 millones.

15) Goya Foods (Jersey City, Nueva Jersey). Fundada por Prudencio Unanue y Carolina Casal en 1936, se volvió la marca más icónica de la despensa hispana, desde los frijoles hasta los adobos típicos, con campañas publicitarias que marcaron generaciones en el país. Hoy, con Roberto Unanue como CEO, mantiene su receta de negocios familiar y una distribución nacional imponente. Goya tiene 3.000 empleados y generó $1.500 millones.

Esta imagen muestra una selección de productos alimenticios Goya en un supermercado de Los ÁngelesAFP

16) Lopez-Dorada Foods (Oklahoma City, Oklahoma). Es el principal proveedor de carne y otras proteínas para cadenas de comida rápida como McDonald’s. Se distingue por sus estándares de calidad, control sanitario y supervisión constante. Bajo la gestión de Francisco González y Ed Sánchez, la empresa modernizó su operación y ahora trabaja en iniciativas para hacer la producción más sostenible. Tiene 1.950 empleados e ingresos de $1.380 millones.

17) Independent Living Systems – ILS (Doral, Florida). Esta empresa fundada y dirigida por Néstor Plana integra salud y asistencia, ofreciendo nutrición clínica, gestión de casos y servicios para Medicare/Medicaid y aseguradoras. Tiene 1.649 empleados e ingresos de $1.300 millones.

18) Oportun (San Carlos, California). Esta empresa se enfoca en personas con poco o ningún historial crediticio buscando fomentar su inclusión en el sistema financiero. Bajo el liderazgo Raúl Vázquez, la financiera usa analítica propia para ofrecer préstamos responsables y ayudar a construir historial, además de una app funcional con herramientas de ahorro y pagos. Tiene 3.000 empleados y generó $1.100 millones.

19) The Diez Group (Dearborn, Míchigan). Esta empresa familiar se dedica al procesamiento de acero y aluminio y es un proveedor de renombre de la industria automotriz y de la manufactura pesada. Cuenta con centros de procesamiento y logística cercana a las plantas. Tiene 620 empleados y generó $1.000 millones.

20) Pride Global (Nueva York, Nueva York). Esta firma de RR. HH. ofrece reclutamiento, administración de nómina y gestión de proveedores para grandes empresas, con foco en el cumplimiento. Su CEO es Leo Russell, tiene 479 empleados y generó $1.000 millones.