Maine: los demócratas cierran filas en torno a Troy Jackson a pesar de conocerse que tiene dos hijos con una prima suya

Publicado por Alejandro Baños 9 de agosto, 2026

Nueva polémica dentro del Partido Demócrata respecto a los candidatos propuestos para representar a Maine en el Capitolio. Troy Jackson, aspirante a defender los intereses del estado en el Senado, está siendo criticado después de las informaciones que apuntan a que tiene dos hijos con una prima segunda suya.

Jackson fue el elegido por el Partido Demócrata para intentar arrebatar a la congresista republicana Susan Collins su asiento en el Senado después de la renuncia de Graham Platner, excandidato que abandonó sus aspiraciones tras ser acusado de conducta sexual inapropiada.

A pesar de las informaciones divulgadas hace unos días, los demócratas parecen haber cerrado filas en torno a su candidato y han decidido no comentar nada acerca de la historia sobre Jackson.

Según informó Fox News, varios congresistas demócratas de renombre se han negado a opinar o hacer alusión directa al respecto. Por ejemplo, al ser preguntado directamente por este medio de comunicación, la senadora Angela Alsobrooks (demócrata por Maryland) dijo no saber "nada" sobre este asunto.

"No sé nada al respecto, pero lo que sí sé es que tenemos que elegir demócratas en todos los niveles", señaló Alsobrooks.

Otro que también fue consultado por Fox News es Chris Van Hollen, senador demócrata también por Maryland: "No he oído hablar de esos informes. Troy Jackson es alguien que obviamente está luchando por los trabajadores".

Por su parte, Sheldon Whitehouse (demócrata por Rhode Island) no hizo mención alguna: "Creo que es sumamente importante que ganemos ese escaño para poder poner fin a los desorbitados aumentos de costes y la corrupción desenfrenada que el Senado está tolerando actualmente".

Angus King (Maine), senador registrado como independiente aunque más afín a las teorías demócratas, afirmó no tener "ni idea" respecto a la polémica familiar en la que Jackson está envuelto.

La información sobre los dos hijos que tiene Jackson con una prima segunda suya fue desvelada hace unos días por Steven Robinson, editor del periódico Maine Wire.