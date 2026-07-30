Marine, pastor y exalcalde: la apuesta republicana para ganar un escaño clave en California

Publicado por Joaquín Núñez 29 de julio, 2026

El Partido Republicano buscará en noviembre retener la mayoría en la Cámara de Representantes. Retener la mayoría no se trata solo de defender los escaños actuales, sino de salir a la ofensiva para intentar derrotar a los demócratas en distritos clave. Uno de esos distritos se encuentra en el Valle Central de California, donde los republicanos nominaron a Kevin Lincoln, un Marine, pastor y exalcalde.

Lincoln, nacido en Estados Unidos y de raíces hispanas, se enfrentará en noviembre al demócrata Adam Gray en el distrito número 13 de California. Gray retuvo su escaño en 2024 por apenas 187 votos entre más de 200.000 emitidos, por lo que es uno de los objetivos del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) para este ciclo electoral.

En una entrevista con VOZ, Lincoln habló sobre su candidatura y se mostró como un líder capaz de trabajar con “ambos lados del pasillo” para lograr resultados.

“No soy un político de carrera”

Lincoln, de 45 años, es un experto en seguridad cuyo abuelo llegó a California desde México en busca de más oportunidades. Se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) en 2001 y luego fue reclutado por la Oficina Militar de la Casa Blanca, donde sirvió directamente al presidente George W. Bush.

Posteriormente, comenzó una carrera empresarial que lo llevó a trabajar en una de las principales compañías de seguridad privada en Silicon Valley.

Sin embargo, su vocación de servicio lo llevó a enfocarse en su comunidad. Abandonó el mundo corporativo para desempeñarse como pastor administrativo a tiempo completo en una iglesia local en la ciudad de Stockton. En 2019 ingresó a la política y ganó las elecciones para alcalde de Stockton, la ciudad más poblada del condado de San Joaquín.

En una entrevista con VOZ en Washington DC, el candidato aseguró que no es un “político de carrera”, sino un ciudadano que busca ver crecer a su comunidad.

“Todo se ha tratado de lo que puedo hacer para ayudar a otras personas y para mejorar el entorno en las comunidades que me rodean. También llevo veinticuatro años casado. Tengo dos hijos adultos maravillosos y siempre le digo a la gente que la mejor inversión que podemos hacer en la vida es la que hacemos en la próxima generación”, expresó.

“Un líder capaz de trabajar con cualquiera”

En cuanto a su estilo de liderazgo, Lincoln señaló que su experiencia como pastor, miembro del Cuerpo de Marines y alcalde lo llevaron a convertirse en un líder capaz de llegar a consensos y trabajar con diferentes personalidades para lograr resultados.

“Tuve que colaborar con mucha gente para servir a nuestra comunidad. Como pastor en mi ciudad natal, tuve que trabajar con muchas personas de diferentes ámbitos y orígenes que enfrentaban distintos desafíos en sus vidas, para ayudarlas a dar el siguiente paso hacia la sanación o lo que fuera que necesitaran en su camino”, continuó.

Su candidatura cuenta con el respaldo de Donald Trump, el NRCC y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

¿Qué opina de Adam Gray?

Sobre su oponente demócrata, Adam Gray, afirmó que su actual mandato en el Congreso está siendo “decepcionante” para los residentes del distrito.

En concreto, lo criticó por haber votado en contra del ‘Big Beautiful Bill’, también llamado Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras: “Sus políticas, los temas que apoya y por los que vota aquí en Washington no representan al Valle Central ni a nuestro distrito. Al oponerse a la Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, votó a favor del mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos. Eso es inaceptable”.

A su vez, Lincoln remarcó que los votantes están pidiendo “un representante en quien sientan que pueden confiar”.

“Independientemente de si están de acuerdo o no con ese representante, (los votantes) quieren saber que pueden confiar en él. Y eso es lo que pretendo hacer, y así es como he sido toda mi vida: un líder que ha estado presente, un líder capaz de trabajar con cualquiera”, sumó.

Un mensaje a la comunidad hispana en el distrito

El distrito número 13 de California cuenta con un 65,9% de población hispana, por lo que se espera que la comunidad sea muy influyente en el resultado de las elecciones.

Lincoln recordó el legado de su abuelo, que emigró a los Estados Unidos desde México: “Mi historia, mi herencia familiar y mi legado no son muy diferentes a los tuyos. Sabes, sé lo que es eso gracias al ejemplo de mi abuelo: trabajar duro, sacrificarse, querer hacer todo lo posible para brindar un mejor futuro a tu familia y a las generaciones que te seguirán. Esos son los sacrificios que hizo mi abuelo cuando llegó a este país y trabajó más de cuarenta años en una fábrica local de conservas”.

“Yo no habría tenido la oportunidad de servir a nuestra gran nación en el Cuerpo de Marines. No habría tenido la oportunidad de servir a mi comunidad como pastor. No habría tenido la oportunidad de ser alcalde de la undécima ciudad más grande de California, mi ciudad natal, la ciudad a la que emigró mi abuelo, de no haber sido por sus sacrificios”, finalizó.