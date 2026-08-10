Fetterman explota contra su propio partido por la candidatura del "comunista" El-Sayed

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 9 de agosto, 2026

El senador demócrata John Fetterman volvió a generar fricción dentro de su partido al advertir que la candidatura del político progresista Abdul El-Sayed, hijo de migrantes egipcios y aspirante demócrata al Senado, pone en riesgo el escaño que los demócratas necesitan retener en Michigan. El cruce, que ya lleva semanas de tensión, escaló luego de que Fetterman cuestionara la alianza de El-Sayed con el streamer de extrema izquierda Hasan Piker y su postura frente a la ayuda militar a Israel.

El-Sayed se impuso en las primarias demócratas frente a la representante Haley Stevens, respaldada por el establishment del partido, en una contienda que movilizó más de $80 millones y se convirtió en la nominación demócrata al Senado más costosa de la historia. Ahora enfrentará al exrepresentante republicano Mike Rogers por la banca que deja el senador saliente Gary Peters, en una de las contiendas que definirán el control de la Cámara Alta.

El foco de la disputa es Piker, un streamer identificado con posiciones de izquierda radical que en el pasado sostuvo que Estados Unidos "se merecía" los atentados del 11 de septiembre y llegó a calificar al líder comunista Mao Zedong como uno de los grandes líderes del mundo. Piker acompañó a El-Sayed en varios actos de campaña, incluida una reunión en Detroit la noche previa a las primarias, sin que el candidato demócrata aceptara distanciarse públicamente de él.

En declaraciones al Washington Post, Fetterman advirtió sobre el riesgo político que representa esa cercanía: "Ha puesto ese escaño en juego". El senador de Pensilvania extendió la crítica a la estrategia de su propio partido, al vincular el caso de El-Sayed con otras candidaturas impulsadas por el ala de extrema izquierda del partido azul: "Después de que Bernie Sanders y otros crearon el desastre en Maine, y empujaron a una basura de persona como Platner, ahora han empujado a un individuo como El-Sayed, que se ha mostrado muy orgulloso de sus posturas profundamente antiisraelíes y orgulloso de hacer campaña con un comunista declarado".

Fetterman, entonces, desafió a El-Sayed a mantener esa alianza con Piker ahora que la contienda dejó atrás a las primarias: "Los desafío a que sigan haciendo campaña con gente como Hasan Piker, porque él va a descubrir rápidamente que es fácil hacer campaña dentro de la cámara de eco cuando eres demócrata".

La tensión se volvió personal cuando se difundieron declaraciones previas de El-Sayed sobre el temperamento de Fetterman, a quien calificó de "imbécil" y describió como alguien que "parece miserable" en el cargo. El senador de Pensilvania respondió a dichos cuestionamientos: "Tiene como esta extraña energía de síndrome del hombre pequeño, andando por ahí insultando a la gente".

El respaldo al candidato demócrata progresista tampoco es unánime dentro del propio partido. El ex asesor legislativo Julian Epstein anunció que apoyará a Rogers, al considerar que el Partido Demócrata "perdió su centro moral" con su giro hacia la izquierda. La postura contrasta con la de Gary Peters, el senador saliente cuya banca está en juego, quien respaldó a Stevens durante las primarias pero se mostró confiado en que El-Sayed logrará imponerse en noviembre gracias a las diferencias que marca frente a Rogers en temas que preocupan a las familias de Michigan.