Golpe a Meta: tribunal permite que miles de demandas por adicción a redes sociales sigan adelante

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de agosto, 2026

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó este lunes detener miles de demandas contra empresas de redes sociales acusadas de crear plataformas que ponen en riesgo a los usuarios, al determinar que Meta y TikTok solicitaron la revisión de los casos por parte del tribunal de apelaciones antes de que estos estuvieran preparados para ello. En una resolución emitida este lunes, el tribunal de apelaciones determinó que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones no puede ser utilizada por las empresas de redes sociales para desestimar inmediatamente estas demandas. En su lugar, la protección legal puede ser invocada como defensa frente a posibles responsabilidades a medida que avancen los litigios.

La decisión permite que continúen miles de casos contra Meta, TikTok y otras empresas de redes sociales. Muchas de estas demandas acusan a las compañías de diseñar deliberadamente plataformas que fomentan comportamientos adictivos, de no verificar adecuadamente la edad de los usuarios y de no hacer lo suficiente para limitar la exposición a contenido dañino.

El rechazo por parte del tribunal tiene lugar en el marco de un nuevo y decisivo juicio en un tribunal federal de Oakland, California, que afrontará Meta a partir de este miércoles. Cuatro estados —California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey— la acusan de haber creado Instagram y Facebook con la intención deliberada de hacerlas adictivas para los jóvenes.

La selección del jurado comienza el miércoles. El juicio propiamente dicho arrancará el 18 de agosto y se espera que se prolongue unas seis semanas, con un veredicto previsto para principios de octubre. Los cuatro estados acusan a Meta de violar sus leyes de protección al consumidor y la Ley Federal de Protección de Datos Infantiles (COPPA) al multiplicar funcionalidades diseñadas para mantener a los menores enganchados —deslizamiento infinito (scroll), notificaciones intrusivas o nocturnas y los avisos de "me gusta"— mientras minimizaban públicamente los riesgos.