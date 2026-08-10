Trump insiste en el vandalismo deliberado del Reflecting Pool del Lincoln Memorial, aunque admite algunos errores de la constructora

Publicado por Carlos Dominguez 10 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump intensificó este domingo su crítica a la decisión de archivar el caso de vandalismo en el Reflecting Pool del Lincoln Memorial. En un mensaje en Truth Social, compartió extractos de documentos judiciales en los que un empleado del National Park Service describe cómo el exolímpico David Hearn arrancó y tiró "violentamente" de una gran porción del revestimiento azul de la piscina.

Según el testimonio del trabajador (identificado como W-1), Hearn se acercó a la zona, grabó o fotografió los daños y después se arrodilló, metió ambas manos bajo el agua y comenzó a tirar con fuerza del material. El empleado le ordenó detenerse y avisó a la policía, pero Hearn respondió que el personal del parque era "demasiado sensible con la piscina" y siguió hasta que llegaron soldados de la Guardia Nacional.

Trump insiste en que los daños fueron deliberados

El presidente calificó al empleado como un "testigo altamente creíble" y argumentó que este relato demuestra que al menos parte de los daños fue deliberada, más allá de los errores de instalación reconocidos por la contratista Atlantic Industrial Coatings, que trabajó a contrarreloj para las celebraciones del 4 de julio y el aniversario de América 250.

Trump también mencionó otros supuestos actos de sabotaje, como el uso de un material similar al ácido sobre el césped recién instalado, donde habría aparecido escrito "86 47".

El presidente afirmó que continúan los trabajos de reparación y que se están instalando más cámaras de seguridad en la zona.