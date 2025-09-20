Herencia hispana y el futuro de los Estados Unidos

19 de septiembre, 2025

El Mes de la Herencia Hispana es un momento para celebrar la cultura, las contribuciones y el carácter que define a la comunidad hispana. Pero más importante aún, es una oportunidad para mirar hacia adelante, al futuro que estamos construyendo juntos.

Los hispanos no solo somos parte de la historia de los Estados Unidos; somos su corazón. Desde la creación de empresas prósperas hasta el servicio en nuestras fuerzas armadas, desde dar forma a nuestra cultura hasta impulsar nuestra economía, los hispanos ejemplificamos el sueño americano. En el núcleo de nuestras contribuciones están los valores que tanto apreciamos: fe, familia, libertad y trabajo. Estos principios no solo definen a nuestra comunidad — son clave para restaurar y mantener la grandeza de este país.

El futuro de los Estados Unidos brilla con más fuerza cuando los hispanos prosperan. Eso no es un lema, es un hecho. Como el grupo demográfico más joven y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, nuestros hijos formarán las aulas, las salas de juntas y las comunidades del mañana. Invertir en su éxito no es solo una buena política; es esencial para asegurar el futuro de nuestra nación.

El presidente Donald J. Trump está comprometido con empoderar a las familias hispanas con las herramientas para el éxito, la libertad de elegir su camino y la seguridad para vivir sin miedo. Bajo su liderazgo, nosotros no estamos en las gradas; estamos liderando la renovación de nuestro país. Cuando los hispanos tienen éxito, los Estados Unidos tienen éxito.

Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance han reavivado el sueño americano para millones de familias hispanas a través de audaces políticas América Primero. Han dejado claro: el éxito de los hispanos es vital para el éxito de nuestra nación. Su agenda está entregando prosperidad, oportunidades, seguridad y libertad educativa sin precedentes para las comunidades hispanas a través del país.

Los trabajadores y empresarios hispanos están impulsando el crecimiento de nuestra nación. Nuestra comunidad representa casi 1 de cada 5 estadounidenses y contribuye con más de 4.1 mil billones de dólares al año a la economía de los Estados Unidos. Las empresas hispanas son las de más rápido crecimiento en el país, creando empleos y oportunidades en todos los sectores. La Administración Trump-Vance está asegurando que este impulso continúe, reduciendo impuestos, eliminando regulaciones onerosas, expandiendo el acceso al capital para pequeñas empresas, terminando con los impuestos sobre las propinas y protegiendo los beneficios del Seguro Social para familias trabajadoras.

Los resultados son claros: el desempleo en la comunidad hispana está cayendo rápidamente, los cheques de pago están creciendo y las oportunidades se están expandiendo. Desde la construcción hasta la tecnología y la salud, los hispanos están aprovechando las oportunidades creadas por las políticas económicas pro-crecimiento y de América Primero.

Ninguna familia debe vivir con miedo al crimen, los cárteles de droga o la plaga mortal del fentanilo. Los hispanos somos los más afectados por las imprudentes políticas de fronteras abiertas de la pasada Administración de Joe Biden y Kamala Harris. Bajo su liderazgo fallido, casi 11 millones de cruces ilegales abrumaron a las comunidades fronterizas, el tráfico de personas se disparó y más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo en un solo año.

El presidente Trump restauró el orden y la ley desde el primer día. Al restablecer la seguridad fronteriza, empoderar a las fuerzas del orden y desmantelar las redes de tráfico, la administración Trump-Vance está protegiendo a los vecindarios hispanos de los depredadores y el veneno. Fronteras fuertes significan comunidades seguras, y comunidades seguras significan familias más fuertes.

Para las familias hispanas, la educación siempre ha sido la puerta de entrada al Sueño Americano. Sin embargo, demasiados niños siguen atrapados en escuelas que no funcionan debido a los sindicatos de maestros y burócratas que ponen la política por encima de los estudiantes. La Administración Trump-Vance está cambiando eso al promover la libertad educativa. A través de la expansión de la elección escolar, los derechos de los padres y las oportunidades para las escuelas charter, los padres hispanos ahora tienen el poder de elegir la mejor educación para sus hijos. Esto significa que más estudiantes hispanos se graduarán preparados para prosperar en la universidad, oficios y carreras, desbloqueando la prosperidad generacional.

Los hispanos comparten los valores que definen América Primero: fe, familia, libertad y trabajo. Por eso, cada vez más hispanos se están uniendo con orgullo al movimiento.

En 2020, el presidente Trump logró un apoyo histórico entre los votantes hispanos. En 2024, ese apoyo creció aún más, ayudando a asegurar la victoria. Hoy en día, millones de hispanos en toda la nación no solo están apoyando el movimiento de América Primero; lo están liderando.

Desde los propietarios de pequeñas empresas en la Florida hasta los trabajadores de energía en Texas y los padres en Nevada luchando por la elección escolar, los hispanos están hombro con hombro con el presidente Trump y el vicepresidente Vance para construir una nación más fuerte, libre y próspera.

Mientras honramos el Mes de la Herencia Hispana, reflexionemos sobre una verdad simple: la historia hispana es la historia de los Estados Unidos. Es una historia de profunda fe, familias fuertes, resistencia ante la adversidad y un impulso inquebrantable por perseguir la oportunidad. Este es el espíritu que construyó a nuestro país — y es el espíritu que impulsa el movimiento América Primero hoy.