El Ejército remueve al general Charles Costanza, comandante del V Corps

Publicado por Joaquín Núñez 8 de agosto, 2026

El Ejército removió del mando al teniente general Charles Costanza, comandante del V Corps, casi dos meses antes de que finalizara su mandato. Autoridades militares confirmaron la noticia a diversos medios de comunicación, aunque no revelaron detalles sobre las razones que llevaron a la decisión.

En diálogo con The Hill, un funcionario del Ejército declaró que el asunto fue "remitido a la autoridad competente de acuerdo con las regulaciones del Ejército". No obstante, una de las fuentes consultadas dijo que el accionar de Costanza "podría acarrear la destitución de un comandante en cualquier nivel”.

Antes de asumir el mando del V Corps, Costanza se desempeñó como subjefe del Ejército de Estados Unidos en Europa y África. Previamente, estuvo al frente de la 3.ª División de Infantería, con sede en Fort Stewart, Georgia. El general también cuenta con una maestría en estudios militares de la Universidad Militar Estadounidense.

El lugar de Costanza será ocupado de forma interina por el general de brigada John Mountford, subcomandante general de preparación del V Corps. Posteriormente, el cargo será ocupado por el general de división Thomas Feltey, quien asumirá en octubre.

En cuanto al V Corps, es una de las principales estructuras de mando del Ejército estadounidense y responsable de coordinar operaciones terrestres con los aliados en Europa. Tiene sedes en Fort Knox, Kentucky, y en Camp Kościuszko, Polonia.