El Departamento de Estado revocó más de 175.000 visas desde el inicio de la Administración Trump

Publicado por Joaquín Núñez 10 de agosto, 2026

El Departamento de Estado ha revocado más de 175.000 visas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo anunció la agencia que dirige Marco Rubio en un comunicado.

Según la misiva, la mayoría de las cancelaciones se dieron porque los titulares "violaron los términos de sus visados, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, defraudaron a estadounidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, el Departamento de Estado seguirá identificando, investigando y revocando las visas de los extranjeros que amenacen la seguridad del pueblo estadounidense. Una visa de Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. El Departamento mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas a su alcance para proteger a nuestras comunidades de quienes abusan de ella", añadió el Departamento de Estado.

Entre los casos mencionados por la agencia se encuentran extranjeros acusados de violación, agresión sexual, secuestro, tráfico de personas, explotación sexual de menores, violencia doméstica, resistencia al arresto y delitos relacionados con drogas.

El Departamento de Estado también informó sobre revocaciones vinculadas a fraude migratorio y financiero, incluido el caso de un extranjero que habría utilizado información falsa y documentos falsificados para obtener una visa, y otro relacionado con un presunto fraude a Medicaid por más de 5 millones de dólares en servicios inexistentes.

Incluso mencionaron casos de extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk y perdieron sus visas. Entre ellos había personas que expresaron públicamente su aprobación del asesinato del activista conservador.

El anuncio llegó apenas días después de que Trump firmara dos órdenes ejecutivas para restringir la ciudadanía por nacimiento y endurecer las medidas contra el denominado “turismo de parto”. Las nuevas disposiciones instruyen al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a reforzar los controles sobre las solicitudes de visa y combatir las redes que organizan este tipo de viajes.