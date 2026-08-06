Trump critica a El-Sayed y promociona los recortes de impuestos republicanos en Nevada

Publicado por Joaquín Núñez 5 de agosto, 2026

Donald Trump promocionó sus recortes de impuestos y criticó duramente a los demócratas progresistas en un rally en Nevada. Desde la ciudad de Las Vegas, el presidente habló del triunfo de Abdul El-Sayed en Michigan y celebró tanto la implementación de las 'Trump Accounts' y la deducción de impuestos a las propinas.

El presidente comenzó destacando el impacto del 'Big Beautiful Bill', también conocida como Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, que firmó el 4 de julio de 2025: "Ya no pagan impuestos sobre las propinas; así que si son meseros, meseras, bármanes, botones, caddies, valet, trabajadores de hotel o taxistas en Las Vegas o en cualquier otro lugar —en cualquier lugar—, no pagan ningún impuesto sobre sus ingresos por propinas".

Durante el acto, una mesera subió al escenario y le agradeció a Trump por los recortes impositivos: "He trabajado en el sector de servicios durante 15 años. Ganarme la vida con las propinas ha sido mi medio de subsistencia, y políticas como estas son realmente increíbles". Nevada concentra una gran cantidad de trabajadores que dependen de las propinas, especialmente en la industria hotelera y de casinos de Las Vegas.

A su vez, Trump se refirió al triunfo de El-Sayed en las primarias al Senado en Michigan. De cara a las elecciones de medio término, Trump aseguró que los demócratas y sus candidatos buscan implementar una agenda "radical" y "comunista".

"Mientras nuestros aliados en el Congreso trabajan todos los días para defender el sueño americano para ustedes y sus hijos, los maníacos de la izquierda radical están tratando de destruirlo con ese desastre conocido como comunismo. Las encuestas volvieron a equivocarse anoche al pronosticar una victoria aplastante para Abdul El-Sayed, un enemigo de los judíos e Israel, en Michigan. Los comunistas quieren llevar su ideología ruinosa y mortal de miseria a todos los estados de Estados Unidos, pero no se lo vamos a permitir", continuó el republicano.

"El comunismo es la mayor amenaza que ha enfrentado nuestro país en toda su historia. Juntos, derrotaremos al comunismo, al socialismo y al marxismo en Estados Unidos de una vez por todas", sumó.

Sobre la agenda de los candidatos demócratas, Trump les dijo a los presentes que "han respaldado oficialmente: recortar el financiamiento a la policía, recortar el financiamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, abolir, eliminar las prisiones y abolir ICE".

El presidente estuvo acompañado por Dana White, presidente de la UFC, así como por el gobernador republicano de Nevada, Joe Lombardo. El gobernador que buscará la relección en noviembre también destacó la deducción a las propinas: "La exención de impuestos sobre las propinas beneficia a más personas en el estado de Nevada que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Así que cuando la gente me habla de Donald Trump, me enorgullece decir que él ama a Nevada".

En junio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que más de 7,5 millones de contribuyentes habían reclamado la deducción sobre las propinas, de los cuales el 90% registró ingresos inferiores a 100.000 dólares anuales.