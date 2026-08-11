Publicado por Joaquín Núñez 10 de agosto, 2026

El Pentágono rebautizó oficialmente este lunes una importante base militar de Carolina del Sur en honor al fallecido Lindsey Graham. La Administración Trump había anunciado el cambio de nombre a finales de julio, apenas días después del fallecimiento del senador republicano.

La Base Conjunta de Charleston pasó a llamarse Base Conjunta Lindsey Graham durante una ceremonia celebrada en la ciudad de North Charleston. El acto contó con la presencia del secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster; y Darline Graham, hermana del fallecido senador.

"En esta nueva era dorada de Estados Unidos, el presidente Trump no ha tenido en el Congreso un aliado más firme que el coronel Lindsey Graham. Nos corresponde a nosotros completar la labor que Lindsey Graham inició y defendió durante décadas", expresó el secretario Hegseth durante la ceremonia.

Además, el secretario de Guerra vinculó el homenaje con el actual esfuerzo de la Administración Trump para aumentar la inversión en las Fuerzas Armadas.

Bessent, también oriundo de Carolina del Sur y que residía en Charleston antes de sumarse a la Administración Trump, remarcó la importancia de recordar el legado del senador Graham: "La Base Conjunta Graham es la columna vertebral de la flota de C-17 de la Fuerza Aérea, el caballo de batalla de nuestra defensa aérea. A partir de hoy, estos aviones llevarán la inscripción 'Base Conjunta Graham' en su parte trasera, un recordatorio de que el senador Graham fue el caballo de batalla del pueblo estadounidense".

Graham, quien murió el pasado 11 de julio a los 71 años, sirvió durante 33 años en la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional Aérea y la Reserva de la Fuerza Aérea. Se retiró con el rango de coronel en 2015, mientras se desempeñaba como senador.

La ahora Base Conjunta Lindsey Graham fue establecida en 2010 mediante la integración de la Base de la Fuerza Aérea de Charleston y la Estación Naval de Armas de Charleston. La base brinda apoyo a más de 90.000 personas, entre militares, civiles, familiares y retirados.