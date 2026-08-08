Nueva Jersey investiga el centro de detención de ICE en Newark por posibles violaciones de derechos civiles

Publicado por Joaquín Núñez 8 de agosto, 2026

El estado de Nueva Jersey anunció una investigación sobre el centro de detención de inmigrantes más grande del estado, Delaney Hall, ubicado en la ciudad de Newark.

La investigación apunta contra GEO Group, una empresa privada que administra instalaciones de detención y centros penitenciarios mediante contratos públicos. En este caso, es la compañía contratada para operar el centro Delaney Hall, donde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mantiene detenidos a inmigrantes.

En concreto, la División de Derechos Civiles de Nueva Jersey emitió citaciones para determinar si los empleados de GEO Group violaron los derechos civiles de los inmigrantes detenidos en el centro

"Nueva Jersey tiene el deber tanto legal como moral de defender los derechos civiles de las personas que se encuentran en nuestro estado. Para las personas que se encuentran detenidas contra su voluntad, incluso por una empresa privada como GEO Group, esos derechos incluyen el derecho a un trato humano y a una atención médica adecuada", expresó en un comunicado Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey,

"Tomaremos todas las medidas que nos permita la ley para salvaguardar estos principios legales fundamentales. Les pedimos a las personas que compartan sus experiencias personales con nosotros para que podamos tomar medidas que garanticen la protección de esos derechos", añadió.

A su vez, la oficina de Davenport informó que, si la investigación determina que hubo violaciones, podrían iniciar acciones legales "en virtud de la Ley de Derechos Civiles de Nueva Jersey (NJCRA) y la Ley contra la Discriminación (LAD)".

Delaney Hall ya había sido escenario de enfrentamientos con agentes federales

Delaney Hall ya había sido noticia en mayo, cuando manifestantes se enfrentaron con agentes federales durante protestas contra las operaciones de ICE en la ciudad. El alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado durante uno de esos episodios.

En ese mismo episodio, la congresista demócrata LaMonica McIver fue acusada de tres cargos federales por bloquear el trabajo de agentes migratorios. De acuerdo con el sitio web del Departamento de Justicia (DOJ), la acusación formal es por "obstaculizar e interferir por la fuerza con agentes federales" que intentaban arrestar a una persona fuera del centro.