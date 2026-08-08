El Senado confima a Todd Blanche como nuevo fiscal general

Todd Blanche se retira tras una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre su nominación Brendan SMIALOWSKI / AFP.

Publicado por Israel Duro 8 de agosto, 2026

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, fue confirmado este sábado como fiscal general tras conseguir el apoyo suficiente entre los senadores tras arduas negociaciones para solventar reticencias incluso entre las filas republicanas. Desde la bancada demócrata se indicaba que el nombramiento de Blanche, antiguo abogado personal de Donald Trump, supondría una "politización" del Departamento de Justicia.

Finalmente, la Cámara Alta dio luz verde a su nombramiento por 50 votos contra 49. Las senadoras conservadoras Susan Collins y Lisa Murkowski se sumaron a los demócratas y votaron en contra.

"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia", escribió Blanche en la red social X. Blanche también quiso agradecer a la Cámara Alta el "quedarse hasta tarde" para sacar adelante esta votación.

Frustración en las filas demócratas

En las filas demócratas, el descontento era palpable. "Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo", dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

"El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente", señaló.

Un camino lleno de obstáculos

Los principales peros entre los senadores republicanos se centraban en la polémica iniciativa para crear un fondo de 1.800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial de Biden y una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump frente a auditorías fiscales.

Sin embargo, Blanche logró finalmente desactivar la oposición dentro de su propio partido al emitir en el fin de semana una orden escrita que eliminaba el llamado fondo contra la "instrumentalización política" de la justicia.

También aclaró que el acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump, sus dos hijos mayores y la Organización Trump solo se aplicaría de manera retroactiva a ejercicios fiscales anteriores y no a futuras declaraciones.

Además, Blanche se comprometió en sus comparecencias ante la Cámara Alta a "acabar con la dispensación por correo" de la píldora abortiva, una de las demandas más fuertes desde el ala provida del Partido Republicano e importantes activistas.

Blanche ejercía ya como fiscal general interino desde que Trump destituyó en abril a Pam Bondi, otra figura considerada cercana al presidente.

Caso Stormy Daniels y Jack Smith

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos realizados para comprar el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels.

También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: uno por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y otro por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.