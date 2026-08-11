“El Gobierno de Abelardo de la Espriella se inaugura con un terremoto y su respuesta ha sido contundente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de agosto, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a la periodista Carla Arcila sobre el devastador terremoto de 7.4 que afectó a varias ciudades a lo largo y ancho de Colombia y dejó centenares de muertos y numerosas construcciones derrumbadas.

“Fueron segundos demasiados largos y aterradores. Inicialmente el sistema geológico colombiano dijo que fue un minuto, pero debido a las estructuras antisísmicas de algunas regiones se hace mucho más largo, como que se sentía que no paraba. […] El Gobierno de Abelardo de la Espriella se inaugura con un terremoto y la verdad es que la respuesta ha sido contundente, inmediatamente cancelo su agenda, anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado en Bogotá y poco tiempo después el mismo presidente salió rodeado de su gabinete a dar la información y entregar las declaraciones oficiales. […]

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.