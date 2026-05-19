Entrevista con Eric Flores, candidato republicano en Texas: “El Partido Demócrata no comparte los valores de la comunidad hispana”

Publicado por Joaquín Núñez 18 de mayo, 2026

“No soy un político, soy un soldado, un fiscal y un padre”. Así se definió Eric Flores en una entrevista con VOZ. El abogado y excapitán del Ejército es el nominado republicano al Congreso por el distrito número 34 de Texas, un distrito clave para un Partido Republicano que busca seguir expandiendo su influencia en el sur del Lone Star State.

De ascendencia mexicana, Flores fue criado en el Valle del Río Grande. Es abogado y sirvió al país como oficial de infantería del Ejército, ascendiendo al rango de capitán. Posteriormente sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Texas, donde ayudó a proteger la frontera sur.

Además, se desempeñó como fiscal municipal y juez municipal antes de incorporarse a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, División Penal de McAllen.

A mediados de 2025 anunció su candidatura para la Cámara de Representantes por el distrito 34 de Texas, el cual tiene un 90% de población hispana. Tras imponerse en unas concurridas primarias republicanas, buscará derrotar al demócrata Vicente González en las elecciones de noviembre.

Flores obtuvo el respaldo del presidente Donald Trump y de Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, así como también del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC).

En una en español entrevista con VOZ, el candidato habló sobre sus planes para el Congreso, los avances del Partido Republicano con la comunidad hispana y se diferenció su oponente demócrata de cara a noviembre.

"Los hispanos somos familias de trabajo y familias de fe"

Flores destacó su experiencia fuera de Washington DC, remarcando que aprendió lo que es el servicio público trabajando como juez y fiscal en el distrito, trayendo resultados para las familias y encerrando criminales. En contraste, aseguró que González solo aparece en el distrito para hacer campaña.

El distrito 34 de Texas incluye varios kilómetros de la frontera sur, la cual describió como “abierta” durante la Administración Biden.

“Es el día y la noche. Biden y Vicente González abrieron las fronteras, estaban dejando entrar mucha gente. Había criminales en nuestras comunidades. Pero, en el día uno de la Administración Trump, la frontera se cerró. Ahora, los agentes tienen el respaldo del Gobierno cuando antes no lo tenían”, señaló.

Consultado sobre los avances del Partido Republicano en el sur de Texas, Flores aseguró que se debe a una cuestión de valores: “Somos familias de trabajo. Somos familias de fe. Queremos que nuestras comunidades estén seguras. Estamos orgullosos de nuestro país, patriotismo. Por eso es que el votante hispano se está moviendo cada vez más hacia el Partido Republicano”.

“Voy a dar resultados para el sur de Texas”

Sobre el presidente Trump, Flores subrayó el impacto positivo del ‘Big Beautiful Bill’, también conocido como Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras: “La ley ha puesto más dinero en los bolsillos de los ciudadanos del sur de Texas. Los votantes están viendo que no son promesas, sino que son resultados”.

El republicano subrayó especialmente dos puntos de la legislación: las deducciones a las propinas y una mayor inversión y expansión de los programas de salud para los veteranos del Ejército.

En unas concurridas primarias republicanas, Eric Flores se impuso con el 56% de los votos, por delante de la excongresista Mayra Flores y otros siete candidatos. Al ser consultado sobre el respaldo de Trump, Eric Flores respondió que el presidente se fijó en su récord como fiscal, capitán en el Ejército y lucha contra el crimen organizado: “No soy político, soy un soldado, un fiscal, un padre. Por esas razones creo que el presidente Trump me dio su apoyo”.

Por último, de llegar al Congreso, Flores prometió estar presente para los ciudadanos del distrito y llevar resultados al sur de Texas. “Les doy esta promesa: voy a ir al Congreso con la misma energía que tenía estando en uniforme, con la misma energía que tenía como fiscal en la frontera. Sin hacer promesas, sino dando resultados para las familias”.

Mira la entrevista completa con Eric Flores