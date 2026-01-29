El plan de Homan para "arreglar" Minnesota: colaboración de la ciudadanía, menos agentes en las calles y cooperación con las autoridades estatales

Publicado por Santiago Ospital 29 de enero, 2026

El zar de la frontera de la Administración, Tom Homan, comenzó a cumplir el encargo de Donald Trump en Minnesota con una conferencia de prensa. Definido en sus palabras: "El presidente Trump quiere que esto se arregle. Y, con la ayuda de ustedes, yo lo voy a arreglar".

El estado, y sobre todo Minneapolis, se han convertido en el epicentro del debate nacional sobre la inmigración, con alegaciones de corrupción centrados en la comunidad somalí, un envío reforzado de agentes migratorios, protestas anti-ICE, y la muerte de dos manifestantes a manos de uniformados federales. Polémica a la que en las últimas horas se sumó un pedido de unidad de Melania Trump, una canción de Bruce Springsteen y la sospecha de Joe Rogan de que los disturbios podrían ser una tapadera para encubrir casos de corrupción.

Trump anticipó el lunes el envío de Homan a la zona. "No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente allí", escribió en redes sociales. "Tom es duro pero justo, y me reportará directamente". Al mismo tiempo, se supo que el comandante general de la Patrulla Fronteriza, a cargo de las operaciones hasta el momento, abandonaba el estado.

El martes, el zar fronterizo se reunió con el gobernador demócrata Tim Walz, con quien se comprometió a seguir colaborando y a rebajar las tensiones. Este jueves, Homan ya delineó la hoja de ruta para cumplir su misión: las operaciones migratorias continuarán en Minneapolis, pero con cambios.

El plan de Homan: colaboración de la ciudadanía y menos agentes en las calles

"Nos aseguraremos de llevar a cabo operaciones de control específicas", aseguró el veterano del ICE, quien sirvió en cargos migratorios tanto con la primera Administración Trump como con las de Obama. "No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto. Simplemente lo estamos haciendo de forma más inteligente".

Homan se dirigió a los residentes de la ciudad, pidiéndoles rebajar la temperatura. Que frenaran la "retórica de odio" contra los agentes. Retórica que, según el Gobierno, redundó en un aumento de ataques contra los agentes del ICE: las agresiones habrían aumentado un 1.347% en 2025, con un 8.000% de incremento en amenazas de muerte.

"Día tras día, no pueden comer en restaurantes. Día tras día, la gente les escupe y les culpa. Día tras día, reciben todas estas amenazas. Día tras día, la gente intenta interferir en sus vidas", describió los padecimientos de los agentes. "Son humanos".

Asimismo, prometió que se investigaría quien se encuentra detrás de los ataques al ICE: "En cuanto a la organización y la financiación de los ataques contra el ICE... se les exigirán responsabilidades. La justicia está llegando.".

"La misión va a mejorar gracias a los cambios que estamos realizando internamente", afirmó. "El presidente Trump y yo, junto con otros miembros de la Administración, hemos reconocido que se pueden y se deben realizar ciertas mejoras". "Eso es exactamente lo que estoy haciendo aquí", apuntó.

Entre otras, el alto cargo del Gobierno aseguró que los agentes que rompiesen los códigos de conducta "enfrentará consecuencias". Dos agentes involucrados en la última muerte, la del enfermero Alex Pretti, fueron suspendidos. Desde el Departamento de Seguridad Nacional explicaron que es un "protocolo estándar": los federales involucrados en un tiroteo son apartados de sus funciones -puestos en licencia administrativa- mientras se lleva a cabo una investigación sobre su conducta. La suspensión, remarcaron desde la agencia, no indica culpabilidad.

También aseguró estar trabajando en un plan para reducir la presencia de agentes federales en todo el estado. Señaló además que el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, con quien celebró una reunión "muy productiva", se había comprometido a avisar al ICE cuando las autoridades estatales fuesen a poner liberar de sus cárceles a inmigrantes ilegales que hubiesen cometido delitos.

Aquellos serán el foco de las operaciones: "Extranjeros delincuentes, amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad nacional". Sin embargo, aseguró que todo aquel que ingresó ilegalmente al país podrá quedar en la mira.