Mike Johnson: los republicanos “ganarán y ampliarán su mayoría” en las 'midterms'

Publicado por Joaquín Núñez 12 de marzo, 2026

Mike Johnson se mostró optimista de cara a las elecciones de medio término y habló de "desafiar la tendencia histórica". En una entrevista con Michael Knowles durante el retiro republicano en Doral, Florida, el presidente de la Cámara de Representantes aseguró que el GOP aumentará su mayoría en el Congreso.

Hace ya varias décadas, es una costumbre que el partido que está en la Casa Blanca pierda una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones de medio término. Desde 1950 hasta 2022, solo dos presidentes lograron ganar asientos en la Cámara de Representantes: Bill Clinton en 1998 y George W. Bush en 2002.

A pesar de esta oscura tendencia para el partido del presidente, Johnson se mostró muy confiado de cara al próximo 3 de noviembre: "Soy muy optimista con respecto a las elecciones de mitad de mandato. Estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar las elecciones de mitad de mandato y aumentar la mayoría. Esto desafiará la tendencia histórica".

"Los demócratas no tienen liderazgo"

"En este momento tenemos una ventaja en la recaudación de fondos porque hay mucho en juego: los republicanos superan a los demócratas por primera vez en 10 años. Los demócratas se encuentran en mínimos históricos en cuanto a índices de aprobación. No tienen liderazgo, ni mensaje, ni visión de hacia dónde se dirigen. Toda su plataforma se basa en que odian a Donald Trump. Bueno, buena suerte con eso. No es precisamente algo con lo que se pueda vender a los votantes", añadió.

Actualmente, tanto el liderazgo republicano de la Cámara como sus miembros se encuentran de retiro en Doral, Florida. Se trata de una tradición en la que los miembros se reúnen de forma privada durante tres días para discutir estrategias y políticas públicas fuera de Washington DC.

Desde allí, Johnson también habló con Knowles sobre la Ley SAVE, una propuesta de reforma electoral republicana que busca que las personas que se registren para votar presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía.

El proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara y se encuentra en el Senado, donde los republicanos la enviarán a votación la próxima semana. Según las reglas de la Cámara Alta, deberán llegar a 60 votos, por lo que necesitarían que al menos siete demócratas voten a favor.

Además del filibusterismo, la regla del Senado que requiere al menos 60 votos para terminar el debate sobre una legislación y avanzar con la votación, Johnson se mostró preocupado por el posible accionar de los demócratas.

"[A los republicanos del Senado] les preocupa que, si abren el debate sobre el filibusterismo, los demócratas puedan inundar el campo con miles de enmiendas. No hay limitación de pertinencia. Pueden añadir cualquier política demócrata descabellada que quieran. (...) Podrían presentar enmiendas de 1.400 páginas y bloquear el Senado durante meses. Eso es lo que les preocupa", señaló.