Una potente tormenta invernal golpeará el norte del país mientras el oeste se prepara para una ola de calor

Publicado por Williams Perdomo 15 de marzo, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó de que una potente tormenta invernal afectará este domingo a amplias zonas del norte del país, mientras que tormentas eléctricas severas y fuertes vientos se desplazarán por el centro y el este del país. Al mismo tiempo, el oeste experimentará una ola de calor inusualmente temprana.

Según el centro, se esperan condiciones de ventisca en las Grandes Llanuras del Norte, el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos superiores. La tormenta se está formando durante la madrugada del domingo y se intensificará a lo largo del día.

Un sistema de baja presión se fortalecerá sobre las Llanuras Centrales y avanzará hacia el noreste, alcanzando el sur de Michigan por la noche. Al norte de su trayectoria se prevén nevadas muy intensas y precipitaciones invernales mixtas en una franja más estrecha.

Se han emitido avisos de ventisca desde el este de Dakota del Sur hasta gran parte del Alto Medio Oeste y la región superior de los Grandes Lagos. Las condiciones más severas podrían registrarse entre el noreste de Wisconsin y el Alto Michigan durante el domingo, con acumulaciones muy importantes de nieve acompañadas de fuertes rachas de viento.

La nieve intensa y la nieve levantada por el viento continuarán el lunes a medida que el centro del ciclón se acerque a la zona. Aunque el sistema comenzará a desplazarse hacia el sureste de Canadá a lo largo del lunes, su amplia circulación mantendrá el tiempo invernal en la región de los Grandes Lagos. Además, se prevén nevadas por efecto lago hasta la mañana del martes.

Mientras tanto, al sur del sistema, el aire cálido y seco domina las Llanuras Centrales y del Sur. Estas condiciones aumentarán el peligro de incendios forestales, que se desplazará hacia las Rocosas del Sur y las Altas Llanuras del Sur antes de la llegada de un frente frío de origen ártico.

Ese frente frío avanzará por el centro del país acompañado de una línea de tormentas que podría provocar tiempo severo y vientos fuertes, especialmente durante la tarde y la noche del domingo en el Medio Oeste y el Mid-South.

Para la mañana del lunes, el riesgo de tormentas severas podría extenderse desde los Grandes Lagos inferiores hasta los valles de los ríos Ohio y Tennessee y el sur profundo del país. El Storm Prediction Center ha señalado un riesgo elevado de tormentas fuertes en estas áreas.

El aire mucho más frío avanzará rápidamente detrás del frente. En las Llanuras del Norte se esperan sensaciones térmicas de entre -23.3 °C y -28.9 °Cel lunes por la mañana, mientras que valores bajo cero podrían alcanzar incluso el estado de Texas.

Durante la tarde del lunes, el frente frío llegará a la costa este. La combinación de condiciones atmosféricas favorables y el calentamiento diurno podría favorecer el desarrollo de tormentas severas, especialmente en el interior de la región del Atlántico Medio. Para esa zona, el Storm Prediction Center ha emitido un riesgo moderado de tiempo severo.