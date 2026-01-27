Melania Trump sobre la tensión en Minneapolis: "Hago un llamado a la unidad"

Publicado por Williams Perdomo 27 de enero, 2026

La primera dama, Melania Trump, realizó una inusual intervención política el martes al pedir "unidad" después de que agentes federales mataran a dos personas durante redadas de inmigración en Minneapolis.

"Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad", dijo Melania a Fox and Friends cuando le pidieron su mensaje sobre los tiroteos y las protestas en Minneapolis.

La primera dama sostuvo que "estoy en contra de la violencia, así que por favor, si protestan, protesten en paz".

Los comentarios de la primera dama se dieron mientras el presidente Donald Trump hace un llamado público a gobernadores y alcaldes demócratas para que colaboren oficialmente con su Administración en la implementación de las leyes migratorias federales en un intento de disipar las tensiones.

El mensaje, divulgado en sus redes sociales, fue dirigido principalmente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aunque también incluyó un llamado a todos los dirigentes demócratas estatales y municipales del país.

"Los políticos demócratas deben asociarse con el Gobierno Federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida remoción de todos los extranjeros ilegales criminales en nuestro país", sostuvo el presidente.