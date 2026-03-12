Trump y Melania celebran el Mes de la Historia de la Mujer en la Casa Blanca

Publicado por Sabrina Martin 12 de marzo, 2026

La Casa Blanca fue escenario este jueves de una reunión especial organizada por la primera dama Melania Trump y el presidente Donald Trump para conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer. El evento reunió a madres trabajadoras y a mujeres destacadas de todo el país que se desempeñan en sectores como el empresarial, deportivo, policial, gubernamental y de la sociedad civil.

Durante el encuentro, el presidente destacó el papel que han desempeñado las mujeres en la historia del país desde su fundación en 1776, señalando que Estados Unidos se ha fortalecido gracias “al coraje, el espíritu, el amor y la devoción” de las mujeres que han servido a la nación, impulsado nuevas industrias y fortalecido a sus comunidades.

Trump también vinculó la celebración con el Día Nacional de las Madres Trabajadoras, subrayando medidas económicas que han beneficiado a las mujeres en el mercado laboral. El mandatario afirmó que desde el inicio de su Administración se han creado 300.000 empleos ocupados por mujeres estadounidenses y recordó que el año pasado se aprobaron recortes de impuestos que describió como los mayores en la historia del país.

Un llamado a la ambición y al liderazgo

Antes de la intervención del presidente, Melania Trump dirigió un mensaje centrado en la importancia del liderazgo femenino y el desarrollo personal. La primera dama alentó a las mujeres a perseguir sus metas con determinación.

“Dedica tiempo a ti misma, edúcate cada día y difunde tu pasión. Sé valiente y arriesga”, expresó al dirigirse a las asistentes.

En su intervención también reflexionó sobre su propia trayectoria profesional y el valor de mantener una mentalidad curiosa. Según explicó, la curiosidad impulsa el aprendizaje y abre oportunidades en distintos campos.

“La curiosidad engendra conocimiento, abriendo puertas a ideas e industrias que de otro modo podría haber pasado por alto”, afirmó. Añadió que, aunque los mercados y las tecnologías cambian con el tiempo, los principios del liderazgo reflexivo y del aprendizaje continuo permanecen.