Trump dice que el recién nombrado líder supremo de Irán “probablemente está vivo de alguna forma”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que cree que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sigue con vida pese a los reportes sobre heridas sufridas durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra la cúpula del régimen iraní.

En una entrevista con el presentador de Fox News Brian Kilmeade, que será emitida este viernes en The Brian Kilmeade Show, el mandatario fue consultado sobre el estado de salud de Jamenei, segundo hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei.

“Creo que probablemente sí lo está. Creo que está herido, pero probablemente está vivo de alguna forma”, dijo Trump.

Las declaraciones se producen en medio de rumores sobre el estado de salud de Mojtaba Jamenei después de los bombardeos que, según diversas informaciones, habrían dejado al líder iraní herido e incluso en posible estado de coma.

Mientras tanto, a través de un comunicado, el propio Jamenei emitió un mensaje dirigido al pueblo iraní en el que aseguró que el país no retrocederá en el conflicto.

“No nos abstendremos de vengar la sangre de sus mártires”, dijo el líder iraní en un comunicado difundido por medios estatales.

Trump también sostuvo que la ofensiva militar ha debilitado significativamente la capacidad militar iraní, particularmente en el ámbito naval.

“No hay nada que temer. No tienen marina y hundimos todos sus barcos”, dijo el presidente al referirse a la seguridad del tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

El mandatario también acusó a Teherán de haber apuntado miles de misiles contra varios países de Medio Oriente en los meses previos al conflicto, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Arabia Saudita. Según Trump, esos países “tenían razones para tener miedo”, aunque aseguró que la situación ha cambiado tras los ataques estadounidenses.