Un proyecto de ley para despenalizar la prostitución fracasó en Colorado por falta de apoyo legislativo

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

Un proyecto de ley impulsado por legisladores demócratas para despenalizar la prostitución entre adultos en el estado de Colorado fracasó esta semana al no reunir los votos necesarios para avanzar en el Senado estatal, tras enfrentar oposición política y críticas de autoridades locales.

La iniciativa, identificada como SB26-097 y titulada Despenalizar la actividad sexual comercial entre adultos, buscaba eliminar a nivel estatal varios delitos relacionados con la prostitución entre personas adultas que consienten, según el resumen oficial publicado en el portal de la Asamblea General de Colorado.

Entre otras medidas, el proyecto planteaba derogar los delitos de prostitución, solicitud de servicios sexuales, mantenimiento de lugares de prostitución, patrocinio de una prostituta y exhibición de una persona dedicada a esa actividad. También proponía eliminar el delito de proxenetismo cuando implicara organizar o facilitar situaciones que permitieran a una persona ejercer la prostitución.

La senadora estatal Lisa Cutter, demócrata y una de las impulsoras de la propuesta, confirmó que el proyecto no logró reunir el respaldo suficiente para superar el Comité Judicial del Senado, informó el canal local Denver7.

De acuerdo con el medio The Daily Signal, el senador demócrata Nick Hinrichsen, principal promotor de la iniciativa, reconoció que la propuesta carecía del apoyo necesario para ser aprobada y anunció que solicitaría posponerla hasta después de la sesión legislativa de 2026, lo que en la práctica significa que la medida quedará archivada.

Críticas y oposición

El proyecto generó fuerte oposición entre legisladores republicanos, autoridades policiales y algunos grupos comunitarios.

El candidato republicano a gobernador de Colorado, Victor Marx, celebró el fracaso de la iniciativa en una publicación en redes sociales. Según el político, el proyecto habría convertido a Colorado en el primer estado del país en eliminar completamente las sanciones penales relacionadas con la prostitución.

"Esto es una victoria para todos los que nos preocupamos por nuestras comunidades", afirmó Marx, quien también sostuvo que la propuesta habría limitado la capacidad de las autoridades locales para aprobar regulaciones propias sobre el tema.

El republicano agregó que más de 100.000 residentes de Colorado contactaron a legisladores estatales para expresar su oposición al proyecto, en una movilización en la que participaron líderes religiosos y organizaciones comunitarias.

Advertencias de las fuerzas del orden

Las críticas también provinieron de responsables de seguridad pública. En una columna publicada en febrero, el sheriff del condado de El Paso, Joseph Roybal, advirtió que la iniciativa planteaba "serias preocupaciones" para la lucha contra la explotación y la trata de personas.

"Aunque el proyecto de ley se aplica únicamente a adultos que consienten, la historia demuestra que la coerción, el fraude, la adicción y la presión económica suelen estar presentes, lo que dificulta determinar el verdadero consentimiento", escribió Roybal.

El sheriff sostuvo además que, en muchos casos, las investigaciones por prostitución permiten a las autoridades identificar posibles víctimas de trata de personas.

"Para las fuerzas del orden, la prostitución rara vez se presenta separada de la trata de personas. Ambas están profundamente entrelazadas", señaló, advirtiendo que eliminar herramientas legales de investigación podría dificultar la identificación de víctimas y su acceso a servicios de apoyo.