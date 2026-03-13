La Administración Trump demanda a California por sus leyes de vehículos de cero emisiones

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves que los Departamentos de Transporte y de Justicia presentaron una demanda contra el estado de California, argumentando que las normas estatales sobre vehículos de cero emisiones y emisiones de gases de efecto invernadero por el tubo de escape quedan anuladas por la ley federal. La demanda, presentada ante un tribunal federal en Sacramento, sostiene que el requisito de California de que todos los vehículos nuevos vendidos en el estado sean de cero emisiones para 2035 regula de manera indebida el consumo de combustible, un ámbito que —según la administración— corresponde a la autoridad federal de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

“El Departamento de Justicia… ha presentado una demanda para impedir que California imponga un mandato ilegal de vehículos eléctricos mediante lo que en la práctica son requisitos de kilometraje específicos del estado para los fabricantes de automóviles”, señala en parte el anuncio. “La ley federal prohíbe que los estados individuales adopten regulaciones relacionadas con la economía de combustible”.

Biden le concedió exenciones a California

La Junta de Recursos del Aire de California adoptó en 2022 sus regulaciones Advanced Clean Cars II, que amplían leyes previas destinadas a limitar las emisiones de los vehículos y buscan eliminar la venta de autos nuevos a gasolina en el estado para 2035. Normalmente, los estados tienen prohibido adoptar regulaciones sobre economía de combustible bajo la Ley de Política y Conservación Energética de 1975, la cual reserva esa autoridad a la NHTSA. Sin embargo, California recibió varias exenciones para implementar y hacer cumplir sus normas de vehículos limpios por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la Administración del expresidente demócrata Joe Biden. El año pasado, Trump firmó una ley que anuló ACC II, la cual ha sido calificada por su gobierno como un “mandato ilegal de vehículos eléctricos”.

La demanda marca el más reciente esfuerzo de la Administración Trump para revertir políticas de emisiones de vehículos adoptadas durante el gobierno de Biden, que en 2024 concedió a California una exención bajo la Ley de Aire Limpio que permitía al estado seguir avanzando en sus objetivos de vehículos de cero emisiones. En junio del año pasado, Trump firmó una resolución del Congreso destinada a bloquear la norma de California que elimina gradualmente los autos nuevos a gasolina. California respondió demandando al gobierno federal, y la oficina del fiscal general del estado, Rob Bonta, calificó la medida como una “resolución ilegal”.

En respuesta, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva reafirmando el compromiso del estado de ampliar el uso de vehículos de cero emisiones. La oficina de Newsom calificó la más reciente demanda como “infundada” y afirmó que “California continuará compitiendo a nivel mundial para ganar el mercado de vehículos limpios”.